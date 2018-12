Altasciences hat kürzlich eine wichtige integrierte adaptive klinische Phase-I-Studie mit Erstanwendung am Menschen (First-in-Human, FIH) abgeschlossen, die ansteigende Einzel- und Mehrfachdosen (SAD und MAD), Projektmanagement, Bioanalyse und Medical Writing für den Sponsor Bellus Health umfasste.

Altasciences leistete erhebliche Beiträge zu den positiven ersten Ergebnissen. Angefangen bei der Rekrutierung von 90 Probanden bis hin zum Management aller relevanten Aspekte dieser wichtigen FIH-Studie verfolgte Altasciences einen flexiblen und adaptiven Ansatz, um die Bedürfnisse des Kunden vollständig zu erfüllen. Durch die Beiträge von Altasciences konnte Bellus Health die gut begründete Entscheidung treffen, mit dem vielversprechenden Wirkstoffkandidaten gegen chronischen Husten fortzufahren.

"Wir haben Altasciences aufgrund der Reputation für Qualität, Schnelligkeit und Effizienz mit der Studie beauftragt und wir wurden nicht enttäuscht. Dank der großen Anstrengungen des Unternehmens haben wir festgestellt, dass unsere Substanz sicher und gut verträglich ist, und wir fahren unverzüglich mit der nächsten Entwicklungsstufe fort. Da Altasciences die Ergebnisse effizient bereitgestellt hat, konnten wir wichtige Entscheidungen über das weitere Vorgehen treffen", so Dr. Denis Garceau, Senior Vice President, Drug Development, bei Bellus Health.

Altasciences führt alljährlich mehrere hundert klinische Studien früher Phasen durch. Die umfangreiche Teilnehmerdatenbank ermöglicht eine schnelle Rekrutierung und das Unternehmen arbeitet ständig an der Verfeinerung seiner Prozesse und Angebote, um besser auf die Bedürfnisse der Sponsoren einzugehen.

"Wir bei Altasciences sind sehr stolz auf unsere Arbeit an neuartigen Wirkstoffen sowie unsere Fähigkeit einer zeitnahen und effizienten Bereitstellung der Ergebnisse, sodass die Entwicklungszeitpläne unserer Sponsoren eingehalten oder übertroffen werden", so Ingrid Holmes, Vice President, Global Clinical Operations, Altasciences.

Über Altasciences

Altasciences ist ein mittelgroßes Auftragsforschungsunternehmen, das sich darauf spezialisiert hat, die Arzneimittelentwicklung von der Auswahl der Leitkandidaten bis zum Nachweis der klinischen Wirksamkeit zu unterstützen. Zu Altasciences gehören Algorithme Pharma in Montreal, QC, Vince & Associates Clinical Research in Kansas City, KS, Algorithme Pharma USA in Fargo, ND, sowie Altasciences Preclinical Services in Seattle, WA. Altasciences bietet mit seiner mehr als 25-jährigen Branchenerfahrung präklinische und klinische Lösungen für einen internationalen Kundenstamm bestehend aus biopharmazeutischen Unternehmen. Die Full-Service-Lösungen von Altasciences in dieser entscheidenden Phase der Arzneimittelentwicklung bestehen aus präklinischen Sicherheitsprüfungen, Dienstleistungen in der klinischen Pharmakologie, Bioanalyse, Medical Writing, Biostatistik, Datenmanagement und allgemeines Programmmanagement.

