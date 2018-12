US-Staatsanleihen haben am Mittwoch ihre anfänglichen Kursverluste zumeist etwas ausgeweitet. Die als sicher geltenden, festverzinslichen Wertpapiere standen bei den Anlegern nicht so hoch im Kurs wie der US-Aktienmarkt. Dort ging es dank der anhaltenden Hoffnung auf eine Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China deutlich bergauf. Die Inflationsabschwächung in den USA im November wirkte sich kaum aus - allerdings hatten Analysten bereits mit dieser Entwicklung gerechnet.

Zweijährige Anleihen stagnierten nahezu bei 99 31/32 Punkten und rentierten mit 2,77 Prozent. Fünfjährige Anleihen sanken um 4/32 Punkte auf 100 16/32 Punkte. Ihre Rendite betrug 2,77 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Staatsanleihen gaben um 7/32 Punkte auf 101 28/32 Punkte nach und rentierten mit 2,91 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von 30 Jahren fielen um 13/32 Punkte auf 104 13/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,15 Prozent./gl/men

AXC0319 2018-12-12/21:32