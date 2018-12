HAMILTON, Bermuda, Dec. 12, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Enstar Group Limited ("Enstar") (Nasdaq: ESGR) gab heute bekannt, dass die Gesellschaft ein Joint Venture eingegangen ist, um in Enhanzed Reinsurance Ltd. ("Enhanzed Re") zu investieren, einem auf den Bermudas ansässigen Class-4- und Class-E-Rückversicherer. Enhanzed Re wird das Lebens-, Sach-Run-Off-, Schaden- und Unfallversicherungsgeschäft rückversichern, das ursprünglich von der Allianz SE und Enstar bezogen wurde.



Tochtergesellschaften von Enstar, Allianz und Hillhouse haben Kapitalbeteiligungszusagen in Höhe von insgesamt 470 Millionen US-Dollar an Enhanzed Re gemacht. Enstar wird 47,4 % der Anteile halten, die Allianz 24,9 % und eine Tochtergesellschaft von Hillhouse Capital Management Ltd. ("Hillhouse") 27,7 %.

Als (Rück-)Versicherungsmanager für Enhanzed Re wird Enstar fungieren. Hillhouse wird als primärer Investmentmanager tätig sein und eine Tochtergesellschaft der Allianz wird ebenfalls Dienstleistungen im Bereich des Investmentmanagements erbringen.

Enhanzed Re beabsichtigt, Geschäfte von verbundenen Unternehmen der operativen Sponsoren Allianz und Enstar zu zeichnen. Dabei wird angestrebt, die Geschäfte so zu tätigen, dass die Diversifizierung nach Risiko und Geografie maximiert wird.

Dominic Silvester, Chief Executive Officer von Enstar, sagte: "Enhanzed Re bringt Enstar mit seinen etablierten Partnern Allianz und Hillhouse zusammen, um ein Vehikel anzubieten, das einen diversifizierten Bestand an Lebens- und Sachversicherungsreserven rückversichert. Der Bestand stammt aus einer starken Pipeline von Möglichkeiten, die von den operativen Sponsoren von Enhanzed Re gefüllt wird. Enhanzed Re wird von erstklassigen Investmentmanagern profitieren, die ihr Kapital umsichtig verwalten und gleichzeitig risikoadjustierte Renditen anstreben. Durch Enhanzed Re erhält Enstar Zugang zu einem attraktiven Lebens- und Sachversicherungsgeschäft und kann im Gegenzug Enhanzed Re Möglichkeiten bieten, an unseren zukünftigen bedeutenden Legacy-Transaktionen zu partizipieren. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit unseren Co-Investoren Allianz und Hillhouse beim Aufbau dieses Geschäfts."

Über Enstar

Enstar ist eine vielschichtige Versicherungsgruppe mit Vermögenswerten von über 15.1 Milliarden US-Dollar, die durch ein Netzwerk von verbundenen Unternehmen in Bermuda, den USA, Großbritannien, Europa, Australien und weiteren internationalen Standorten innovative Kapitalfreisetzungslösungen und Spezialversicherungsmöglichkeiten anbietet. Enstar ist ein Marktführer bei der Durchführung von Legacy-Übernahmen und hat seit seiner Gründung im Jahr 2001 über 80 Unternehmen und Portfolios erworben. Zu den aktiven Versicherungsunternehmen von Enstar gehören die Atrium-Unternehmensgruppe, die Spezial- und Rückversicherungsgeschäfte für das Lloyd's Syndikat 609 verwaltet und übernimmt, und die StarStone-Unternehmensgruppe, eine mit A- bewertete globale Spezialversicherungsgruppe mit mehreren weltweiten Underwriting-Plattformen. Weitere Informationen über Enstar finden Sie unter www.enstargroup.com .

Über Allianz

Die Allianz Gruppe ist mit mehr als 88 Millionen Privat- und Firmenkunden einer der weltweit führenden Versicherer und Vermögensverwalter. Die Kunden der Allianz profitieren von einem breiten Spektrum an Privat- und Firmenversicherungen, das von Sach-, Lebens- und Krankenversicherungen über Assistanceleistungen bis hin zu Kreditversicherungen und Global Business Insurance reicht. Die Allianz gehört zu den weltweit größten Investoren und verwaltet für ihre Versicherungskunden über 650 Milliarden Euro, während ihre Vermögensverwalter Allianz Global Investors und PIMCO zusätzliche 1,4 Billionen Euro an Vermögen von Dritten verwalten.

Über Hillhouse

Hillhouse arbeitet mit Innovatoren aus den Bereichen Konsumgüter, Gesundheitswesen, Technologie und Dienstleistungen zusammen, um Unternehmen aufzubauen, die ihre Branchen revolutionieren werden. Das Unternehmen investiert weltweit, mit besonderem Fokus auf Asien. Hillhouse ist im gesamten Aktienspektrum tätig, von der Inkubation über Buyouts bis hin zu börsennotierten Aktien. Zu den Kunden des Unternehmens zählen in erster Linie Pensionsfonds und gemeinnützige Institutionen. Hillhouse ist stolz darauf, dass seine Bemühungen dazu beitragen, Bildungsstipendien, wissenschaftliche Innovationen und künstlerische Leistungen auf der ganzen Welt zu unterstützen.

Warnhinweis

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995. Die genannten Aussagen enthalten Ausführungen hinsichtlich der Absicht, Meinung oder aktuellen Erwartungshaltung von Enstar und dessen Management-Team. Investoren werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen nur ab dem Zeitpunkt gelten, zu dem sie gemacht wurden, und keine Garantie für die künftige Entwicklung darstellen und Risiken und Unsicherheiten bergen und dass die tatsächlich erzielten Ergebnisse infolge verschiedener Faktoren erheblich von jenen abweichen können, die im Rahmen der zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert werden. Insbesondere könnte Enstar möglicherweise nicht in der Lage sein, die beabsichtigten Vorteile des Joint Ventures zu den oben zusammengefassten Bedingungen zu realisieren. Weitere wichtige Risikofaktoren in Bezug auf Enstar können der Rubrik "Risikofaktoren" in Formular 10-K von Enstar für das Geschäftsjahr bis 31. Dezember 2017 entnommen werden und gelten durch Verweis als Bestandteil der vorliegenden Pressemitteilung. Soweit nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Enstar darüber hinaus keinerlei Verpflichtung, schriftlich oder mündlich gemachte zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder Aktualisierungen oder Änderungen öffentlich bekannt zu geben, die sich auf eine hierin aufgeführte zukunftsgerichtete Aussage beziehen, um sie an Enstars geänderte Erwartungen in Bezug hierauf oder an veränderte Geschehnisse, Bedingungen, Umstände oder Annahmen anzupassen, auf denen diese Aussagen beruhen.

