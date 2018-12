Nach dem tödlichen Terroranschlag in Straßburg verstärkt die französische Regierung die Soldaten im Anti-Terror-Einsatz. In den kommenden Tagen sollen sich rund 1300 weitere Soldaten der sogenannten Operation Sentinelle anschließen, wie Premierminister Édouard Philippe am Mittwochabend ankündigte. Dabei handelt es sich um eine Einsatztruppe, die nach dem islamistischen Anschlag auf das Satiremagazin "Charlie Hebdo" im Januar 2015 ihre Arbeit aufnahm. Für sie sind einige tausend Soldaten in Frankreich im Einsatz.

Bei dem Terroranschlag eines 29-jährigen Straßburgers waren am Dienstagabend zwei Menschen getötet worden, ein Opfer ist laut Staatsanwaltschaft hirntot. Der Täter Chérif Chekatt war am Mittwoch weiter auf der Flucht./nau/DP/men

