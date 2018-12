Dem Momentum ist eine Kauf-Situation zu entnehmen, der Indikator befindet sich im positiven Bereich. Der Chikou liegt knapp über der Wolke, allerdings immer noch unter dem Kurs. Die Kumo ist bullisch ausgerichtet, was auch in den nächsten Tagen so bleiben wird. Die Kijun-Linie liegt wieder über dem Kurs. Allerdings könnte es bald zu einem Golden Cross kommen, was mit einem Kaufsignal einherginge. Im CCI wird ein überverkaufter Bereich angezeigt, der wieder Käufer anlocken könnte.

