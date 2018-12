AISYS GLOBAL PTE. LTD. meldete den Erhalt einer Investition von CoinBene, eine der weltweit führenden Börsen für Krypto-Assets.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181212005156/de/

Investment contract ceremony between CoinBene and AISYS GLOBAL. Left: CoinBene CMO Daniel Lee. Right AISYS GLOBAL Founder Ted Min (Photo: Business Wire)

AISYS GLOBAL baut die AIDUS Decentralized Fund Platform (ADFP), über die Nutzer ausschließlich durch AIDUS Coin Fonds zeichnen können. ADFP ist eine Plattform, die Investoren und Asset-Management-Unternehmen ohne Grenzhindernisse, Sprachbarrieren und Währungsschranken mit AIDUS Coin verbindet.

Der wichtigste Teil der ADFP ist das Smart QTS (Quant Trading System), das sich durch eine jährliche durchschnittliche Rendite von 100 auszeichnet (laut Stand vom 1. Dezember 2018). Smart QTS ist ein automatisiertes Handelsprogramm, das sich durch 15 Jahre Entwicklung und mehr als vier Jahre operativer Leistung bewährt hat. Die wöchentlichen Renditen werden von Anwaltskanzleien und Wirtschaftsprüfungsunternehmen bestätigt. Angesichts der aktuellen Rendite wird von einer kontinuierlichen Wertsteigerung des AIDUS Coin ausgegangen.

CoinBene und AISYS GLOBAL haben eine Absichtserklärung für die Zusammenarbeit als notierte und gehandelte Währung beim AIDUS Meetup am 9. November 2018 in Hongkong unterzeichnet.

In Anschluss daran hat CoinBene sich zur Investition in AIDUS Coin entschlossen. Das IEO für AIDUS Coin ist für den Zeitraum vom 14. Dezember 2018 bis 31. Dezember 2018 über CoinBene geplant.

AIDUS Coin unterscheidet sich durch folgende Aspekte von anderen Kryptowährungen:

1. AIDUS Coin kann Investoren Zugang zu renditestarken Fonds von Asset-Management-Unternehmen ohne Grenzhindernisse, Zeitbarrieren und Devisenschranken bieten.

2. AIDUS bietet Smart QTS für Asset-Management-Unternehmen sowie stabile Renditen für Investoren bei höchsten Ertragsraten.

3. Der Wert von AIDUS Coin wird voraussichtlich kontinuierlich wachsen, da Investoren für die Stabilisierung der Rentabilität weitere AIDUS Coins kaufen und Asset-Management-Unternehmen AIDUS Coins erwerben müssen, um die Gewinne wieder den Investoren zuzuführen.

AISYS GLOBAL hat Meetups für das AIDUS-Projekt organisiert, beginnend mit dem Meetup in Hongkong, das am 9. November 2018 stattfand, und gefolgt von weiteren Meetups in Peking, Tokio, Manila und Seoul. Es sind ebenfalls Meetups für die USA und Brasilien geplant.

Ted Min, Gründer von AISYS GLOBAL, kommentierte: "Wir sind der Überzeugung, dass durch die Investitionsvereinbarung mit CoinBene sämtliche Teilnehmer, die in AIDUS investiert haben, bezüglich des AIDUS-Projekts zuversichtlicher sein werden. Durch strategisches Marketing und Meetups im Ausland werden weitere Interessenten über das AIDUS-Projekt informiert werden."

Weitere Informationen zu AIDUS Coin sind im Weißbuch auf https://aidus.io verfügbar.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181212005156/de/

Contacts:

Für AISYS GLOBAL PTE. LTD.

Choi Mun Keun, +82-10-3529-3656

afo1005@naver.com