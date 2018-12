NEW YORK, Dec. 13, 2018, einem weltweiten Anbieter von Unternehmensplattformen für Vermarkter, bekanntgegeben. Im Rahmen der Partnerschaft wird DoubleVerify weltweit die permanente Betrugsfilterung und -messung für mobile In-App-Werbekampagnen über die gesamte InMobi-Exchange hinweg durchführen.



Die Integration in InMobi umfasst das Targeting vor dem Bieten für alle Aufrufe über die InMobi-Exchange innerhalb der führenden mobilen In-App-Plattform sowie die Überwachung von Betrugsaktivitäten nach dem Bieten - wie zum Beispiel Spoofing. So kann InMobi die Qualität des mobilen Werbeinventars kontinuierlich verbessern.

"Die Partnerschaft von DV mit InMobi zeigt, dass wir uns dazu verpflichtet haben, Werbetreibenden für Marken weltweit eine einheitliche und umfassende Qualitätsabdeckung zu bieten", sagte Matt McLaughlin, COO von DoubleVerify. "Mit zunehmender Konzentration der Werbeausgaben auf Mobilgeräte ist es unerlässlich, dass Marken ein transparentes Bild der Qualität des Fundus an mobilen Apps erhalten. Wir sind stolz auf unsere Partnerschaft mit InMobi, die die Präsenz unserer Möglichkeiten zur Betrugsprävention erweitert und DV als führenden Anbieter für die Verifizierung von mobilen Apps auszeichnet."

"InMobi ist bestrebt, Transparenz zu schaffen, Vertrauen aufzubauen und unseren Werbekunden Geschäftsergebnisse zu liefern. Diese Partnerschaft, zusammen mit unserer Unterstützung der Sichtbarkeit von DoubleVerify, ist ein großer Schritt in diese Richtung", sagte Anne Frisbie, SVP, Global Programmatic and North America, bei InMobi. "InMobi ist stolz darauf, in diesem kritischen Kampf gegen Betrug über mobile Apps mit DoubleVerify zusammenzuarbeiten. Wir sind fest davon überzeugt, dass die Branche Betrug nur durch offene Zusammenarbeit beseitigen kann."

Als Teil der branchenführenden Lösung gegen Betrug über mobile Apps identifiziert und überprüft DoubleVerify die umfangreichsten Arten von In-App-Betrug, einschließlich Hintergrundanzeigenaktivität, versteckter Werbung, irreführender Bezeichnung von Apps (Spoofing) und Messmanipulation. Im März 2017 erhielt DV die Akkreditierung des Media Rating Council (MRC) für seine Technologie zum Erkennen und Blockieren von ausgefeiltem ungültigen Datenverkehr (sophisticated invalid traffic; SIVT) für mobile App-Video- und Display-Werbung.

Weitere Informationen zu den Funktionen von DoubleVerify für Mobilgeräte erhalten Sie unter sales@doubleverify.com .

Über DoubleVerify

DoubleVerify ist der führende unabhängige Anbieter von Software, Daten und Analysen für Marketing Measurement, der die Qualität und Effektivität digitaler Medien für die weltweit größten Marken und Medienplattformen authenitifiziert. DV bietet Medientransparenz und -verantwortung, um höchste Qualität der Aufrufe für maximale Werbeleistung zu liefern. Seit 2008 hat DV Hunderten von Fortune-500-Unternehmen dabei geholfen, aus ihren Medienausgaben das Beste herauszuholen, indem das Unternehmen branchenführende Lösungen für das digitale Ökosystem bereitgestellt und zum Aufbau einer besseren Branche beigetragen hat. Erfahren Sie mehr unter doubleverify.com.

Über InMobi

InMobi ist ein weltweiter Anbieter von Unternehmensplattformen für Vermarkter. Als ein führendes Technologieunternehmen wurde InMobi als CNBC Disruptor 50-Unternehmen im Jahr 2018 und von Fast Company als eines der innovativsten Unternehmen 2018 ausgezeichnet. Weitere Informationen erhalten Sie unter inmobi.com .

PR-Kontakt:

Chris Harihar (Crenshaw Communications), im Auftrag von DoubleVerify

chris@crenshawcomm.com

+1 212.367.9748