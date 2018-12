Die Allied World Assurance Company Holdings GmbH gibt die Entwicklung einer neuen multinationalen Plattform bekannt, die unter der Bezeichnung Fairfax WorldWideSM über das gesamte Versicherungsportfolio von Fairfax Financial Holdings Limited ("Fairfax") operieren wird. Die stufenweise eingeführte Plattform wird die Ausstellung lokal eingeräumter Versicherungspolicen unter Verwendung der Lizensierungskapazitäten der Tochtergesellschaften von Fairfax und anderer strategischer Partner ermöglichen. Fairfax WorldWideSM, die sich in ihrer Konzeption an Allied Worlds existierender multinationaler Plattform Allied WorldWide ausrichtet, wird aus einer globalen funktionsübergreifenden Gruppe von Experten und einem zukünftigen entsprechenden IT-System bestehen. Die Plattform wird die Zusammenarbeit innerhalb des gesamten Netzwerks von Fairfax sowie die Bereitstellung globaler Dienstleistungen für Versicherungsabschlüsse ermöglichen.

Karl Jordan, Senior Vice President von Fairfax WorldWideSM, äußerte sich wie folgt: "Nach ihrer vollständigen Implementierung bietet uns Fairfax WorldWideSM die Möglichkeit, über die gesamte Unternehmensgruppe von Fairfax hinweg zu kooperieren, um nahtlos und zuverlässig lokal eingeräumte Versicherungspolicen auszustellen. Unser weltweites Team freut sich über die Ausdehnung unseres Netzwerks und die Nutzung unserer Schwesterunternehmen auf der ganzen Welt, um unsere Kunden besser betreuen zu können."

Die neue Marke und Website Fairfax WorldWideSM wurden am 12. Dezember 2018 als erste Phase der Initiative lanciert. Weitere Informationen zu dem Produkt- und Dienstleistungsangebot des Unternehmens finden Sie unter www.fairfaxworldwide.com.

Über Allied World

Allied World Assurance Company Holdings, GmbH, ist mithilfe ihrer Niederlassungen ein weltweiter Anbieter von Versicherungs- und Rückversicherungslösungen. Wir führen unser Geschäft unter der Marke Allied World und unterstützen Kunden, Zedenten und Handelspartner mit umsichtigem Service und zweckmäßigem Versicherungsschutz seit 2001. Wir sind eine Tochtergesellschaft von Fairfax und profitieren von einem weltweiten Netzwerk von verbundenen Unternehmen, die es uns ermöglichen, auf unkonventionelle Weise zu denken und zu handeln. Unsere Kapitalbasis ist solide, unsere Lösungen sind keine Reaktion auf sich ändernde Trends, sondern vorhersehend, und unsere Teams konzentrieren sich auf den Aufbau langfristiger Beziehungen, die für beide Seiten vorteilhaft sind. Weitere Informationen darüber, wie wir Sie dabei unterstützen können, Ihr Risiko zu handhaben, finden Sie auf der Internetseite: www.awac.com | Facebook: www.facebook.com/alliedworld | LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/allied-world

Über Fairfax

Fairfax ist eine Holdinggesellschaft, die mithilfe ihrer Niederlassungen als weltweiter Anbieter von Sach- und Unfallversicherungen sowie Rückversicherungen und Investment-Management tätig ist.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181212005938/de/

Contacts:

Faye Cook

Senior Vice President, Marketing Communications

+1-441-278-5406

Faye.Cook@awac.com