Larsen Toubro Infotech (BSE: 540005, NSE: LTI), ein weltweit tätiges Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen, hat Nachiket Deshpande zum Chief Operating Officer ernannt.

Nachiket verfügt über mehr als 23 Jahre Erfahrung in den Bereichen Liefermanagement, Kundenbeziehungsmanagement, Account- und GuV-Management über Branchen, Technologien und Regionen hinweg. In seiner letzten Funktion als Senior Vice President und Global Delivery Head für den Bereich Bank- und Finanzdienstleistungen bei Cognizant Technology Solutions war er für die globale Lieferung und GuV über alle Servicelinien, Produkte und Plattformen hinweg sowie Fähigkeitstransformation im großen Maßstab verantwortlich. In seiner mehr als zwei Jahrzehnte langen Karriere hatte er Managementpositionen in den USA, Europa und Asien inne, über Lieferung, Praxisaufbau und kundenorientierte Funktionen hinweg.

Sanjay Jalona, Chief Executive Officer und Managing Director von LTI, sagte: "Nachiket begleitet uns in einer spannenden Phase der Transformation von LTI, in der Kunden uns bei der Lösung ihrer individuellen Herausforderungen vertrauen. Er verfügt über umfangreiche Erfahrung und vielfältige Fähigkeiten, um unsere Wachstumsführerschaft fortzusetzen. Im Namen des gesamten Unternehmens begrüße ich ihn bei LTI und wünsche ihm beispiellosen Erfolg bei der weltweiten Skalierung."

Nachiket Deshpande, Chief Operating Officer von LTI, sagte zu seiner Ernennung: "LTI ist führend beim Aufbau des IT-Services-Unternehmens der nächsten Generation, und ich freue mich, Teil dieses hervorragenden Teams zu sein. Wir werden Branchenwissen und tiefe technologische Fähigkeiten verstärken, die LTI zum Wachstumsführer in diesem Bereich gemacht haben."

Nachiket ist begeisterter Leser sowie Sportenthusiast und hat einen Abschluss in Elektrotechnik vom College of Engineering, Pune, Indien.

Über LTI

Larsen Toubro Infotech (NSE: LTI, BSE: 540005) ist ein weltweit tätiger Anbieter von technischen Beratungsdiensten und digitalen Lösungen und unterstützt mehr als 300 Kunden beim Erfolg in einer konvergierenden Welt. Mit Niederlassungen in 30 Ländern erbringen wir für unsere Kunden stets den höchsten Einsatz und beschleunigen deren digitale Transformation mit der Mosaic-Plattform von LTI, die sie zum Fortschritt in Bereichen wie Mobilgeräten, sozialen Medien, Analytik, IdD und Cloud befähigt. Unser Unternehmen wurde 1997 als Tochtergesellschaft von Larsen Toubro Limited gegründet und verfügt dank dieses besonderen Erbes über unübertroffene Praxiserfahrung bei der Lösung hochkomplexer Herausforderungen, vor denen Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen stehen. Jeden Tag sorgt unser Team aus mehr als 26.000 LTI-Mitarbeitern dafür, dass unsere Kunden die Effektivität ihrer Geschäftstätigkeit und Technologieoperationen verbessern und Wertschöpfung für ihre Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre erbringen. Weitere Informationen finden Sie unter www.Lntinfotech.com, oder folgen Sie uns auf @LTI_Global.

Contacts:

Ansprechpartner Medien

Neelian Homem

PR Medienbeziehungen Indien

+91-900-434-5540

neelian.homem@lntinfotech.com

Karin Bakis

PR Medienbeziehungen USA

+1-978-998-1578

karin.bakis@lntinfotech.com