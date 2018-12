Ein erstklassiges Geschäftsumfeld für eine bessere Investitionsförderung und den Gewinn von Nachwuchskräften



Dongying, China (ots/PRNewswire) -



Tian Bingbing gratulierte dem Amtspersonal herzlich zur Gründung und stellte einige spezifische Anforderungen: "Wir werden starke Reformmaßnahmen ergreifen, um eine hochkarätige staatliche Plattform zu schaffen und unsere politische Position zu verbessern. Wir konzentrieren dabei die Bemühungen des gesamten Bezirks auf die Integration dieser Behörde in ein Reformmodell und verfolgen dabei das Ziel, kurze Bearbeitungszeiten, maximale Effizienz bei qualitativ hochwertigen Dienstleistungen zu bieten und die Zahl der auftretenden Probleme zu minimieren. Wir setzen auf einen effizientesten Betriebsmechanismus, um ein erstklassiges, effizientes Geschäftsumfeld zu schaffen, einen ganzheitlichen Ansatz zu etablieren, die Verwaltung zu optimieren und Übertragung von Befugnissen zu fördern, eine verstärkte Verwaltung mit Machtdezentralisierung zu kombinieren, den Service mit dem Aufbau von dienstleistungsorientierten Behörden zu optimieren und klare Aufgaben, Arbeitsabläufe und Regulierungsverknüpfungen sicherzustellen. Wir möchten ein hochprofessionelles Team aufbauen, um ein erstklassiges Servicemodell zu erstellen, das allgemeine Verantwortungsbewusstsein zu stärken und die Koordination und Überwachung, die regulatorische Verantwortung und Arbeitsdisziplin zu stärken".



Mit seinem Schwerpunkt auf Investitionsförderung und Gewinnung von Talenten optimiert der Bezirk Hekou das Geschäftsumfeld und legt großen Wert auf die Vorteile einer qualitativ hochwertigen Entwicklung, eine Strategie, die Anfang 2018 verabschiedet wurde. Mit dem Ziel, eine Zone für Reformdemonstrationen zu schaffen, hat der Bezirk Hekou den Genehmigungsprozess durch die Einrichtung des Verwaltungsamts für behördliche Genehmigungen verbessert und den so genannten Arbeitsmechanismus "8+x" umgesetzt. Auch die Reform des vollständigen Online-Bearbeitungsprozesses wurde ausgeweitet und zehn Sondermaßnahmen eingeleitet, um ein qualitativ hochwertiges Geschäftsumfeld zu schaffen und so sicherzustellen, dass alle Angelegenheiten an einer zentralen Servicestelle und durch einen Besuch effizient gehandhabt werden. Diese Maßnahmen umfassen Bereiche wie Informationsaustausch, die Verkürzung der Zeit, die für die Einrichtung von Elektrizitätsdienstleistungen und die Eröffnung eines Unternehmens erforderlich ist, die Optimierung der Verfahren zur Registrierung von Immobilien, die Erleichterung von Kredit- und Darlehensprozessen und die Verbesserung des Unternehmensumfelds.



Pressekontakt: Frau Zhang