Beim Autobauer Opel werden am (heutigen) Donnerstag weitere Proteste der Beschäftigten erwartet. Die Opel-Vertrauensleute der IG Metall haben anlässlich einer Betriebsversammlung zu einer Demonstration am Stammsitz Rüsselsheim aufgerufen. Die Arbeitnehmer wenden sich insbesondere gegen den im November vereinbarten Verkauf von Teilen des Internationalen Technischen Entwicklungszentrums (ITEZ) an den Dienstleister Segula.

Etwa 2000 Ingenieure sollen bis zum nächsten Sommer den Arbeitgeber wechseln, weil Opel das Zentrum mit zuletzt rund 7000 Beschäftigten nach eigenen Angaben nicht mehr auslasten kann. Opel war im Sommer 2017 von der französischen Peugeot-Mutter PSA übernommen worden, die inzwischen zahlreiche Teile der neuen Opel-Modelle zuliefert, so dass weniger Entwickler benötigt werden. Die IG Metall verlangt Schutzmechanismen für die Arbeitnehmer, die zu Segula wechseln./ceb/DP/stk

