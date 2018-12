TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Nach den zum Teil deutlichen Zugewinnen zur Wochenmitte zeigen sich die Aktienmärkte in Ostasien auch am Donnerstag freundlich. Vor allem die chinesischen Börsen und Tokio profitieren von positiven Signalen im Handelsstreit zwischen den USA und China. Auch von der Wall Street kommt Rückenwind.

Wie am Vortag bekannt wurde, beabsichtigt China, sich ausländischen Unternehmen stärker zu öffnen. Bisher waren diesen nur Minderheitsbeteiligungen erlaubt. Das Land würde demnach einer Forderung des US-Präsidenten nachkommen. Zudem erarbeite Peking derzeit einen Ersatz für das umstrittene "Made in China 2025"-Programm, welches das Ziel verfolgt, China zum Marktführer im Technologiesektor zu machen.

In Hongkong legt der Hang-Seng-Index um 1,1 Prozent zu, in Schanghai steigt der Index um 1,5 Prozent. Der Nikkei in Tokio erhöht sich um 1 Prozent auf 21.828 Punkte. Rückenwind erhält er vom sich im Handelsverlauf abschwächenden Yen. Der Dollar kostet aktuell 113,45 Yen. Zu Handelsbeginn notierte er noch bei rund 113,27 Yen.

In Sydney schloss der S&P/ASX 200 nur mit einem moderaten Plus von 0,2 Prozent. Immobilien- und Versorgeraktien gaben jeweils um 1,8 Prozent nach, laut Börsianern belastet vom zuletzt wieder etwas gestiegenen Zinsniveau. Rohstoffwerte stiegen hingegen um 1,1 Prozent. Rio Tinto und BHP Billiton gewannen jeweils 2,0 Prozent hinzu.

Toyota dürfte von chinesischen Zollsenkungen profitieren

Bereits am Dienstag hatten sich die Anzeichen dafür gemehrt, dass China die Zölle auf in den USA gefertigte Autos senkt. Laut den Analysten von Daiwa würde jede pauschale Zollsenkung für importierte Autos durch China sofort der Marke Lexus von Toyota zugutekommen. Lexus-Modelle würden aus Japan importiert und erfreuten sich großer Beliebtheit bei chinesischen Luxusauto-Käufern, so Analyst Jay Lu. Chinesische Unternehmen wie BMW Brilliance und BAIC Benz dürften Toyota derweil wahrscheinlich erst langfristig durch Kosteneinsparungen bei Kapazitätserweiterungen einholen. Toyota geben dessen ungeachtet um 0,5 Prozent nach, hatten am Vortag aber auch um 2 Prozent zugelegt.

Daiwa warnt vor Exportrückgang

Eingetrübt wird die Stimmung an den Märkten auch nicht von einer Warnung von Nomura, wonach die asiatischen Exporte im Januar voraussichtlich den größten Rückgang innerhalb eines Monats seit 38 Monaten verzeichnen dürften. Nach einem "ungewöhnlich starken" Feiertagseffekt im Oktober sei das Exportwachstum im November gegenüber dem Vorjahr in China um mehr als 10 Prozentpunkte gesunken, auch gebe es deutliche Rückgänge in Korea und Taiwan. Nomura erwartet "einen sich vertiefenden globalen Elektronikabschwung".

Elektronikwerte wie Nintendo oder TDK zeigen sich von der Warnung wenig beeindruckt und steigen um 0,7 bzw. 0,6 Prozent. Sony steigen um 0,3 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.661,60 +0,14% -6,65% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.829,66 +1,05% -4,11% 07:00 Kospi (Seoul) 2.098,70 +0,77% -14,95% 07:00 Schanghai-Comp. 2.635,60 +1,29% -20,33% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.425,76 +0,91% -13,87% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.106,70 +0,22% -9,71% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.674,21 +0,66% -7,43% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:09 Uhr % YTD EUR/USD 1,1368 -0,0% 1,1371 1,1320 -5,4% EUR/JPY 128,97 +0,1% 128,81 128,42 -4,7% EUR/GBP 0,9008 +0,1% 0,9001 0,9061 +1,3% GBP/USD 1,2618 -0,1% 1,2634 1,2492 -6,7% USD/JPY 113,47 +0,2% 113,28 113,42 +0,8% USD/KRW 1122,95 -0,1% 1124,58 1129,89 +5,2% USD/CNY 6,8712 -0,1% 6,8800 6,8906 +5,6% USD/CNH 6,8696 -0,0% 6,8707 6,8901 +5,5% USD/HKD 7,8094 -0,1% 7,8150 7,8165 -0,1% AUD/USD 0,7230 +0,2% 0,7214 0,7210 -7,5% NZD/USD 0,6863 +0,2% 0,6852 0,6861 -3,3% Bitcoin BTC/USD 3.345,51 -2,1% 3415,6250 3.383,75 -76,7% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,31 51,15 +0,3% 0,16 -11,2% Brent/ICE 60,42 60,15 +0,4% 0,27 -4,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.245,11 1.245,63 -0,0% -0,53 -4,4% Silber (Spot) 14,75 14,76 -0,1% -0,01 -12,9% Platin (Spot) 805,50 803,50 +0,2% +2,00 -13,3% Kupfer-Future 2,79 2,77 +0,6% +0,02 -16,9% ===

