The following instruments on XETRA do have their first trading day 13.12.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 13.12.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000DD5AF35 DZ BANK CLN E.9593 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AF43 DZ BANK CLN E.9594 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0P05 DZ BANK IS.A1081 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0PM3 DZ BANK IS.A1068VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3WK2 LB.HESS.THR.CARRARA12A/18 BD00 BON USD N

CA XFRA DE000HLB3WM8 LB.HESS.THR.CARRARA12B/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3WN6 LB.HESS.THR.CARRARA12C/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000SLB8098 LDSBK.SAAR IHS S.809 BD00 BON EUR N

CA XFRA XS1917880871 SON.ESP.F.2 18/37 A3 BD00 BON EUR N

CA XFRA XS1917881259 SON.ESP.F.2 18/37 A4 BD00 BON EUR N

CA 0RQ XFRA CA0882481090 BEVO AGRO INC. EQ00 EQU EUR N

CA 0WIA XFRA ES0184696104 MASMOVIL IBERCOM EO -,02 EQ00 EQU EUR N

CA 1BF XFRA GB00BGXQNP29 PHOENIX GRP HLDGS LS-,10 EQ00 EQU EUR N

CA JREM XFRA IE00BF4G6Z54 JPM I-GL.EM RES.E.I.E.DLA EQ00 EQU EUR Y

CA JRUB XFRA IE00BF59RV63 JPM(I)-US CB REIU ETF DLA EQ00 EQU EUR Y

CA JER5 XFRA IE00BF59RW70 JPM(I)-JPM ECB1-5YREI EOA EQ00 EQU EUR Y

CA JREB XFRA IE00BF59RX87 JPM(I)-JPM ECBREI ETF EOA EQ00 EQU EUR Y

CA 5MVL XFRA IE00BG0SKF03 ISHSIV-E.MSCI EM VAL. DLA EQ00 EQU EUR Y

CA BTR XFRA KYG070371078 BABYTREE GROUP EQ01 EQU EUR N

CA 21S1 XFRA US84860W3007 SPIRIT REALTY CAP. DL-,01 EQ01 EQU EUR N

CA CRIP XFRA US9046784065 UNICREDIT S.P.A. ADR EQ01 EQU EUR N