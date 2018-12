The following instruments on XETRA do have their last trading day on 13.12.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 13.12.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CA110709FX58 BRIT. COL.PROV. 2018 BD00 BON CAD N

CA XFRA CH0212184052 ELSEVIER FIN. 13-18 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A1RQA87 HESSEN SCHA. S.1215 18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4T2A6 DZ BANK IS.A475 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0B804 DEKABANK DGZ IHS.S.7336 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ9U8S7 DZ BANK IS.A14 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA XS0963725311 EUR. BK REC.DEV.13/18 MTN BD00 BON MXN N

CA E2BX XFRA US298785GG56 EIB EUR.INV.BK 13/18 BD02 BON USD N

CA XFRA XS0172546698 ASIF III 03/18 MTN BD02 BON GBP N

CA XFRA XS1078025845 ABN AMRO BANK 14/18 MTN BD02 BON GBP N

CA 9A9J XFRA XS1350413867 ASIAN DEV. BK 16/18 MTN BD02 BON GBP N

CA JPJ9 XFRA LU0117842756 JPM-SINGAPORE JPMS ADDL FD00 EQU EUR N