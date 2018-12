FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.12.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 14.12.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 13.12.2018

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 14.12.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

39J XFRA HK0368041528 SINOTRANS SHIPPING

BDU XFRA FR0000063935 BONDUELLE INH. EO 7

FFEA XFRA ES0134950F36 FAES FARMA INH. EO-,10