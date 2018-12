Das Analysehaus RBC hat die Aktie des Bergbaukonzerns Rio Tinto in einem Ausblick auf das erste Quartal 2019 auf "Underperform" mit einem Kursziel von 3100 Pence belassen. Sie blieben mit Blick auf die weltweite Konjunkturentwicklung im kommenden Jahr zunächst vorsichtig, schrieben die Analysten in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Allerdings preisten die Bergbautitel bereits viele negative Nachrichten ein. Dank günstiger Bewertungen bevorzuge er Titel wie den Rohstoffkonzern Glencore gegenüber Branchenkollegen, die wie Rio Tinto stark vom Eisenerzgeschäft abhängig seien./gl/men Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2018 / 15:25 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2018 / 16:10 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0001 2018-12-13/00:00

ISIN: GB0007188757