Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Inditex nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Trotz der enttäuschenden Gewinnentwicklung der Textilkette dürfte sich an den Konsensschätzungen für das kommende Jahr kaum etwas ändern, schrieb Analyst Richard Edwards in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem hätten die Spanier ihre Ziele für das Geschäftsjahr 2019 bestätigt./gl/men Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2018 / 07:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0067 2018-12-12/22:38

ISIN: ES0148396007