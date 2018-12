In 2018 Wachstum im attraktiven Produkt- und Lizenzgeschäft

Auftragseingang im Bereich Süßstoff in Rekordhöhe

Investitionen in die Digitalisierung der Infrastruktur und Ausbau der Organisation

Positiver Ausblick auf 2019 durch Partizipation an globalen Trends im Lebensmittelbereich

c-LEcta, ein weltweit agierendes Biotechnologie-Unternehmen mit Technologieführerschaft in den Bereichen Enzym-Engineering und Bioprozessentwicklung für regulierte Märkten wie der Lebensmittel- und Pharmaindustrie, entwickelte sich im Geschäftsjahr 2018 weiter erfolgreich in Richtung Produktunternehmen. Es trugen vor allem von c-LEcta selbst vermarktete, erfolgreiche Produkte wie DENARASEzu dieser Entwicklung bei. Um den aktuellen Wachstumskurs zu unterstützen und zukünftige Marktpotenziale erfolgreich ausschöpfen zu können, trieb das Unternehmen den Ausbau der Unternehmensstrukturen zudem aktiv voran.

Das ausklingende Geschäftsjahr 2018 stand für c-LEcta im Zeichen der erfolgreichen Transformation. Das Unternehmen durchläuft einen Entwicklungsprozess von der Projekt- zur Produkt-Company, um die vorhandenen Marktpotentiale in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie zu nutzen und stark zu wachsen. Im Projektgeschäft wurden aus strategischen Gründen im vergangenen Jahr die Aktivitäten im Bereich Auftragsforschung als Dienstleistungsgeschäft vollständig eingestellt. Diese Maßnahme wurde umgesetzt, um einen noch stärkeren Fokus auf die Vermarktung von Produkten zu legen, die in strategischer Kooperation mit der Industrie oder in Eigenregie entwickelt werden. Die Produktumsätze und Lizenzeinnahmen werden für das Jahr 2018 im Vergleich zu 2017 voraussichtlich im oberen zweistelligen Prozentbereich wachsen.

Dazu trugen mit zu erwartenden knapp 80% des gesamten Produktumsatzes ganz wesentlich zwei von c-LEctas Produkten bei: DENARASE ermöglicht hocheffiziente Produktionsverfahren für Biopharmazeutika. Die Umsätze mit dem Produkt konnte c-LEcta im Jahresvergleich knapp verdreifachen. Durch eine verstärkte Vertriebsoffensive will das Unternehmen in 2019 das Marktpotenzial von DENARASE im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich noch weiter ausschöpfen. Darüber hinaus wird für das kommende Jahr ein erheblicher Umsatz mit einem Verfahren erwartet, das zur effizienteren Produktion von Krebsmedikamenten eines großen Pharmakonzerns beiträgt. Der wohl größte Produkterfolg in 2018 war die Neueinführung eines Verfahrens zur Erweiterung der Produktion von Süßstoffen auf pflanzlicher Basis mit zuckerähnlichem Geschmack. c-LEcta ermöglicht dadurch neue Konzepte zur Zuckerreduktion und adressiert als Technologieführer im Bereich Enzym-Engineering einen Multi-Milliarden-Euro-Markt. Getrieben vom Trend hin zu bewusster und gesunder Ernährung werden c-LEctas einzigartiges und kosteneffizientes Verfahren und die damit hergestellten Produkte vermehrt nachgefragt. Dies zeigte sich zuletzt im größten Auftragseingang der Unternehmensgeschichte für das oben genannte Verfahren zur Produktion des pflanzlichen Zuckerersatzprodukts.

Die Transformation hin zum produktorientierten Unternehmen begleitete c-LEcta durch strukturelle und organisatorische Investitionen. Projekte zur Digitalisierung der unternehmensweiten Infrastruktur wurden angestoßen. Für Bestell- und Versandvorgänge und logistische Abläufe entwickelte c-LEcta die bestehenden digitalen Lösungen weiter. Prozessabläufe im HR-Department und im Vertrieb sollen nun ebenfalls effizienter gestaltet werden. Dies dient als wichtige Grundlage für den weiteren Personalaufbau: Das Team von c-LEcta zählt inzwischen mehr als 60 Mitarbeiter und ist im Vergleich zum Jahresbeginn um 20% gewachsen. Vertrieb, Business Development, Produktion und Quality Management machten dabei den größten Anteil aus. Darüber hinaus erweiterte c-LEcta die erste Managementebene: Thomas Pfaadt ist seit Mitte des Jahres CFO und bringt seine umfassende Erfahrung im Bereich Corporate Finance, M&A und Investor Relations in das Unternehmen ein. Die Mitarbeiterzahlen sollen für den intensiven Ausbau des Produkt- und Lizenzgeschäfts auf allen Ebenen in 2019 weiter ansteigen. Lager, Labor und Büroräume wurden ebenfalls um insgesamt ein Drittel vergrößert, um den Bedürfnissen des eingeschlagenen Wachstumskurses gerecht zu werden.

Darüber hinaus konnte das Unternehmen mit Capricorn und bm|t zwei neue Investoren gewinnen, die dem Unternehmen Zugang zu weiterem Wachstumskapital und zu einem internationalen Netzwerk ermöglichen. Dr. Marc Struhalla, CEO von c-LEcta, zeigt sich zufrieden: "In 2018 haben wir viel bewegt und konnten, auch dank der erfolgreichen Finanzierungsrunde, unsere Wachstumsstrategie hin zur Produkt-Company weiter vorantreiben. Für 2019 haben wir viele interessante Projekte im Programm. Die Schwerpunkte unserer Aktivitäten im kommenden Jahr werden auf der erfolgreichen Kommerzialisierung der fertigen Produkt-Entwicklungen sowie dem Ausbau und der Weiterentwicklung unserer Entwicklungs-Pipeline liegen. Ich denke, die Weichen für ein erfolgreiches Jahr 2019 haben wir durch unsere Arbeit in den letzten 12 Monaten gelegt."

Über c-LEcta

c-LEcta ist ein weltweit agierendes Biotechnologie-Unternehmen mit Technologieführerschaft in den Bereichen Enzym-Engineering und Bioprozessentwicklung für regulierte Märkten wie der Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Das Unternehmen mit Sitz in Leipzig hat sich als führender Anbieter bei der Realisierung hochwertiger biotechnologischer Produkte etabliert, sei es in Eigenentwicklungen oder in enger Zusammenarbeit mit der Industrie. c-LEcta beschäftigt derzeit mehr als 60 Mitarbeiter.

c-LEcta liefert kosteneffiziente und nachhaltige Produktionsprozesse, die neue Märkte erschließen und eine bessere Durchdringung bestehender Märkte ermöglichen. Das Unternehmen zeichnet sich durch eine schnelle und effiziente Entwicklung von Best-in-Class Biotech-Lösungen und eine erfolgreiche Markteinführung und Vermarktung der daraus resultierenden Produkte aus. Damit kann c-LEcta die einzigartigen Potenziale seiner Kerntechnologien entfalten. c-LEcta verfügt bereits über mehr als zehn erfolgreich vermarktete, hochwertige, industrielle Biotech-Produkte.

