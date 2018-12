Was ist passiert? Die Aktien der Aphria (WKN:A12HM0) sind seit 2. November 2018 an der New Yorker Börse. Nach einem leichten Kursanstieg in den ersten Handelstagen war es aber mit der Begeisterung für den lizenzierten kanadischen Pot-Anbauer schon wieder vorbei. Im Monat November fiel die Marihuana-Aktie um 33,1 %, laut S&P Global Market Intelligence. Und weiter? Die Notierung an einer großen Börse ermöglicht es einem breiteren Anlegerkreis, Aphria-Aktien in ihr Portfolio aufzunehmen, einschließlich institutioneller Investoren, die zuvor durch die OTC-Notierung des Unternehmens eingeschränkt waren. Leider brachen die Marihuana-Aktien ein, unmittelbar nachdem Kanada am 17. Oktober mit dem Verkauf von Freizeit-Marihuana ...

Den vollständigen Artikel lesen ...