HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Wacker Chemie von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 93 auf 70 Euro gesenkt. Selbst bei einer Erholung der Polysilizium-Preise seien die Konsensschätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) im nächsten Jahr erheblich zu hoch, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Hohe Lagerbestände bei Polysilizium ließen darauf schließen, dass eine Erholung der Preise nicht so schnell vonstatten gehen werde wie wohl gemeinhin angenommen. Der Experte kürzte seine Gewinnschätzungen je Aktie bis 2020 teilweise um mehr als 20 Prozent./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2018 / 17:52 / GMT

