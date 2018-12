Der Handelskonzern Metro wird auch im neuen Geschäftsjahr operativ kleinere Sprünge machen. Wegen der andauernden Transformation des schwierigen Geschäfts in Russland sowie der Kosten für die Digitalisierung dürfte das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) 2018/2019 um 2 bis 6 Prozent zurückgehen, teilte der Konzern am Donnerstag in Düsseldorf mit. Der Umsatz soll hingegen um 1 bis 3 Prozent zulegen. Währungseffekte und Ergebnisbeiträge aus Immobiliengeschäften sind bei den Prognosen ausgeklammert.

Bereits in dem abgelaufenen Geschäftsjahr 2017/2018 (Ende September) hatte der Konzern mit einem bereinigten Ebitda von 1,242 Milliarden Euro etwa zwei Prozent weniger verdient als im Vorjahr. Die Supermarkt-Tochter Real, die Metro im September ins Schaufenster gestellt hatte, wird bei den Zahlen inzwischen herausgerechnet. Der Verkaufsprozess für Real schreite wie geplant voran, hieß es./she/mis

ISIN DE000BFB0019

AXC0038 2018-12-13/08:16