Die britische Investmentbank HSBC hat Fuchs Petrolub von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 48 auf 44 Euro gesenkt. Zwar werfe die künftige Entwicklung der Automobilindustrie als Endabnehmer Fragen aus, schrieb Analyst Philip Saliba in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch übe der fallende Ölpreis Druck auf den Aktienkurs des Herstellers von Schmiermitteln aus. Die Risiken auf den europäischen Märkten seien aber eingepreist und auf den außereuropäischen Märkten dürfte sich die Lage verbessern. Auch dürften sich die Ölpreise wieder erholen. Seine Gewinnerwartungen kürzte der Experte dennoch ein Stück weit./bek/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2018 / 10:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0003 2018-12-13/08:20

ISIN: DE0005790430