DGAP-Media / 2018-12-13 / 08:00 *Yves Rannou wird ab 1. Januar 2019 neuer CEO von Senvion * *Hamburg: *Yves Rannou wird mit Wirkung zum 1. Januar 2019 Chief Executive Officer bei Senvion. Rannou übernimmt die Position von Interim-CEO und CFO Manav Sharma. Als Branchenexperte mit umfangreichem Track Record im Bereich Erneuerbare Energien, wird Rannou Senvion beim weiteren internationalen Wachstum leiten und die Maßnahmen zur Effizienzsteigerung des Unternehmens weiter vorantreiben. *Steven Holliday, Vorsitzender des Aufsichtsrats von Senvion,* sagt: "Wir freuen uns, dass Yves schon im Januar bei uns anfangen, die strategische Ausrichtung finalisieren und die Umsetzung der operativen Entscheidungen ab Jahresbeginn verantworten wird. Ich möchte ihn im Namen des gesamten Senvion Teams und des Aufsichtsrats herzlich willkommen heißen. Wir möchten uns auch bei Manav Sharma und David Hardy für ihren hervorragenden Einsatz in den letzten Monaten bedanken." *Yves Rannou, CEO von Senvion*, sagt: "Ich freue mich sehr darauf, bei Senvion anzufangen. Das Unternehmen verfügt über eine perfekte Basis, um sein globales Wachstum fortzusetzen. Die nächsten Jahre sind für alle Akteure der Branche entscheidend, und obwohl sie herausfordernd sind, bieten sie auch große Chancen. Ich bin froh, Teil des Senvion Teams zu werden und gemeinsam mit dem Senior-Leadership Team sicherzustellen, dass das Unternehmen die notwendigen Veränderungen vornimmt, um in dieser innovativen und für die Zukunft sehr relevanten Branche weiterhin ein Marktführer zu sein." *Über Yves Rannou:* Yves Rannou hat langjährige Erfahrung als Führungskraft in der Erneuerbaren Energien-Branche. Vorher war er global in verschiedenen Positionen bei General Electric und Alstom tätig. Zuletzt war Rannou President und Chief Executive Officer des Geschäftsbereichs Hydro von GE Renewable Energy. Bevor er Ende 2015 nach der Übernahme von Alstom zu GE kam, war er über 18 Jahre für den französischen Konzern tätig. In dieser Zeit war er als Senior Vice President für alle Aktivitäten des Onshore- und Offshore-Windgeschäfts von Alstom verantwortlich. *Über Senvion:* Senvion ist ein global führender Hersteller von Windenergieanlagen im Onshore- und Offshore-Bereich. Das internationale Maschinenbauunternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Windenergieanlagen für nahezu jeden Standort - mit Nennleistungen von 2,0 bis 6,33 Megawatt und Rotordurchmessern von 82 bis 152 Metern. Darüber hinaus bietet Senvion seinen Kunden projektspezifische Lösungen in den Bereichen Turnkey, Service und Wartung, Transport und Installation sowie Fundamentplanung und -bau. Die rentablen und zuverlässigen Systeme werden hauptsächlich in den Senvion TechCentern in Osterrönfeld und Bangalore konstruiert und in den deutschen und portugiesischen Werken in Bremerhaven, Vagos und Oliveira de Frades sowie in Zory-Warszowice, Polen und Baramati, Indien gefertigt. Mit rund 4.000 Mitarbeitern weltweit kann das Unternehmen auf die Erfahrungen aus der Fertigung und Installation von weltweit mehr als 7.900 Windenergieanlagen zurückgreifen. Die operative Tochtergesellschaft Senvion GmbH mit Hauptsitz in Hamburg ist mit Vertriebspartnern, Tochtergesellschaften und Beteiligungen in europäischen Auslandsmärkten wie Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Großbritannien, Schweden, Spanien, Polen, Rumänien, Italien und Portugal, aber auch weltweit in den USA, China, Australien, Japan, Indien, Chile oder Kanada vertreten. Senvion S.A. ist im Prime Standard an der Frankfurter Börse notiert. *Vice President Capital Markets and Public Relations* Dhaval Vakil Tel.: +44 20 3859 3664 Mobil: +44 7788 390 185 E-Mail: dhaval.vakil@senvion.com *Senior Manager Corporate Communications* Katrin Rosendahl Tel.: +49 40 5555 090 3040 Mobil: +49 173 3687 185 E-Mail: katrin.rosendahl@senvion.com Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Senvion S.A. 2018-12-13 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Senvion S.A. 46a, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxemburg Luxemburg Telefon: +352 26 00 5305 Fax: +352 26 00 5301 E-Mail: press@senvion.com Internet: www.senvion.com ISIN: LU1377527517, XS1223808749, XS1223809390 WKN: A2AFKW Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Dublin, Börse Luxemburg Ende der Mitteilung DGAP-Media 757501 2018-12-13

December 13, 2018 02:00 ET (07:00 GMT)