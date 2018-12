Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-12-13 / 08:00 *Manz AG erhält zweite Tranche des Großauftrags aus der Automobilindustrie* Reutlingen, 13. Dezember 2018 - Die Manz AG, ein weltweit agierender Hightech-Maschinenbauer, hat im Geschäftsbereich Electronics die zweite Tranche des Anfang Mai 2018 gewonnenen Großauftrags eines Tier1-Automobilzulieferers erhalten. Die Order mit einem Gesamtvolumen im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich umfasst Maschinen zur automatisierten Montage des Zellkontaktiersystems (ZKS) für Batteriezellen in der Elektromobilität. Mit dem Auftrag erschließt die Manz AG einen weiteren wesentlichen Bereich im Zusammenhang mit dem elektrischen Antriebsstrang bei Elektrofahrzeugen. Ursprünglich für die Consumer-Electronics-Branche konzipiert, hat die Manz AG die bewährte _LightAssembly-_Montageplattform erfolgreich für den Einsatz in der Automobilindustrie weiterentwickelt. Für den Kunden werden die modularen Einheiten zu einer spezifischen Lösung kombiniert. Insbesondere im E-Mobility-Bereich, für den in den kommenden Jahren weltweit eine sehr dynamische Entwicklung erwartet wird, bietet ein solches flexibel anpassbares und erweiterbares Baukastensystem wirtschaftliche Vorteile. Die _LightAssembly_-Montagelinien wachsen mit den Anforderungen und Bedürfnissen der Kunden mit, schonen so die Investitionsbudgets und verbessern den Return on Investment. Martin Drasch, Vorstandsvorsitzender der Manz AG, kommentiert: "Der bisherige Projektverlauf zeigt, welche hohen Anforderungen der dynamisch wachsende Markt der E-Mobility an die erforderlichen, komplett neuen Automationslösungen stellt. In der sehr guten Zusammenarbeit der vergangenen Monate mit dem Tier1-Automobilzulieferer sowie dem OEM konnten wir uns als hoch flexibler Entwicklungspartner beweisen. Mit dem Prozess-Know-How unserer Ingenieure in der komplexen, dynamischen Montageautomatisierung sowie in der Batterietechnologie sind wir in der Lage, über Simultaneous-Engineering-Abläufe eine optimale Lösung in kürzester Zeit zu entwickeln. Denn Time-to-Market ist im aktuellen Übergang vom klassischen Antriebsstrang mit Verbrennungsmotor hin zum Batterieantrieb entscheidend im Wettbewerb. Mit unseren zuverlässigen und wirtschaftlichen Anlagen sind unsere Kunden hier in der Pole-Position." *Unternehmensprofil: Manz AG - passion for efficiency* Die 1987 gegründete Manz AG ist ein weltweit agierendes Hightech-Maschinenbauunternehmen. Die Geschäftsaktivitäten umfassen die Segmente Solar, Electronics, Energy Storage, Contract Manufacturing und Service. Mit langjähriger Expertise in der Automation, Laserbearbeitung, Bildverarbeitung und Messtechnik, Nasschemie sowie Rolle-zu-Rolle-Prozessen bietet das Unternehmen Herstellern und deren Zulieferern innovative Produktionslösungen in den Bereichen Photovoltaik, Elektronik und Lithium-Ionen-Batterietechnik. Das Produktportfolio umfasst sowohl kundenspezifische Entwicklungen als auch standardisierte Einzelmaschinen und Module, die zu kompletten, individuellen Systemen verkettet werden können. Vor allem durch die frühzeitige Einbindung der Manz AG in Kundenprojekte leistet die Gesellschaft mit qualitativ hochwertigen, bedarfsorientierten Lösungen einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg der Kunden. Die seit 2006 in Deutschland börsennotierte Firmengruppe entwickelt und produziert in Deutschland, der Slowakei, Ungarn, Italien, China und Taiwan. Vertriebs- und Service-Niederlassungen gibt es darüber hinaus in den USA und Indien. Weltweit beschäftigt die Manz AG aktuell rund 1.700 Mitarbeiter, davon rund die Hälfte in der für die Zielbranchen des Unternehmens maßgeblichen Region Asien. Der Umsatz der Manz-Gruppe betrug im Geschäftsjahr 2017 rund 325 Millionen Euro. *Kontakt* Manz AG Axel Bartmann Tel.: +49 (0)7121 - 9000-395 Fax: +49 (0)7121 - 9000-99 E-Mail: abartmann@manz.com cometis AG Claudius Krause Tel.: +49 (0)611 - 205855-28 Fax: +49 (0)611 - 205855-66 E-Mail: krause@cometis.de Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Manz AG 2018-12-13 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Manz AG Steigäckerstr. 5 72768 Reutlingen Deutschland Telefon: +49 (0) 7121 9000-0 Fax: +49 (0) 7121 9000-99 E-Mail: info@manz.com Internet: http://www.manz.com ISIN: DE000A0JQ5U3 WKN: A0JQ5U Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 757417 2018-12-13

December 13, 2018 02:00 ET (07:00 GMT)