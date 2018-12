Es geht los: Hyundai nimmt rund sechs Milliarden Euro in die Hand und geht in die Wasserstoff-Offensive. Ziel ist es, die Produktionskapazitäten für Brennstoffzellen-Systeme von 3.000 auf 700.000 Stück bis 2030 zu schrauben. Rückhalt erhält der Automobilhersteller von der südkoreanischen Regierung - bis 2022 sind 310 Wasserstofftankstellen geplant. Der Pure-Player in diesem Bereich, Nel Hydrogen aus Norwegen, könnte Aufträge ergattern. Denn das Unternehmen ist bereits in Südkorea aktiv.

Den vollständigen Artikel lesen ...