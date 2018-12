(JK-Trading.com) - Der DAX hat am Mittwoch zurück Kurs auf die 11.000er Marke genommen, der Aussicht auf politische Stabilisierung in Großbritannien und Europa geschuldet. Theresa May konnte das Misstrauensvotum für sich entscheiden, bleibt (vorerst?) im Amt und somit besteht weiter eine Chance auf ein zeitnahes Finden einer für das britische Parlament annehmbare ...

Den vollständigen Artikel lesen ...