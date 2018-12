Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Ströer mit "Buy" und einem Kursziel von 56,80 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Spezialist für Außenwerbung könne in der sich verändernden Werbelandschaft durch Zusatzangebote seinen Marktanteil ausbauen, schrieb Analystin Katherine Tait in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Aktienkurs spiegele die Wachstumschancen nicht ausreichend wider und werde mit 26 Prozent Abschlag zum historischen Durchschnitts-KGV gehandelt. Daher biete sich derzeit eine gute Einstiegsgelegenheit./mf/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2018 / 22:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0007493991