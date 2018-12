Die Rohölpreise haben in den vergangenen Monaten eine beeindruckende Talfahrt vollzogen. Ob der jüngst getroffene Beschluss der OPEC, die Fördermengen ab Beginn des neuen Jahres für sechs Monate zu kürzen, den Ölmarkt stabilisieren wird, schätzt Eugen Weinberg, Leiter der Rohstoffanalyse der Commerzbank, in der aktuellen Sendung ein. ideasTV ist das Fernsehformat der Derivateabteilung der Commerzbank. Die Erstausstrahlung bei DER AKTIONÄR TV findet immer am Mittwochabend um 17.00 Uhr statt. Die Sendung wird in den Folgetagen im Programm wiederholt und ist online auf http://www.deraktionaer.tv abrufbar.