Der CAD/CAM-Spezialist Mensch und Maschine Software SE (ISIN DE0006580806) erhöht zum 1.1.2019 seine langjährige strategische Beteiligung an der SOFiSTiK AG

mit Sitz in Oberschleißheim bei München und Nürnberg von 13,3% auf 51% und verstärkt damit sein BIM-Softwareangebot ganz wesentlich. Die SOFiSTiK-Einbringung in den MuM-Konzern erfolgt weitgehend per Aktientausch, wobei Gründer und Management mit 49% Anteil an Bord bleiben. SOFiSTiK ist ein technologisch führender Anbieter von Statik- und Bewehrungs-Software für den Brücken-, Tunnel- und Hochbau mit beeindruckenden Referenzen in aller Welt: z.B. die BMW-Welt in München, die neue Brücke über den Bosporus und das Brasilia National Stadion, um nur drei von tausenden in über 30 Jahren mit Hilfe von SOFiSTiK-Software berechneten Bauprojekten zu nennen. {loadmodule mod_custom,Sentifi Text Widget} Das MuM-Segment Software mit Lösungen für CAM, Garten-/Landschafts- und Tiefbau sowie Elektrotechnik wird durch SOFiSTiK im Bereich BIM ideal ergänzt. Ebenso werden sämtliche Konzern-Ertragskennziffern ab 2019 positiv beeinflusst - trotz der durch die Einbringung um rund 3% höheren Aktienanzahl sowie nach PPA-Abschreibungen dürfte dies auch für den Gewinn ...

