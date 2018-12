Huch, was ist denn da los? Während die Kurse so mancher Top-Aktien dieser Tage wie ein Stein fallen, hat die Aktie der Lufthansa (WKN:823212) bisher noch nicht einmal an den eigenen Jahrestiefs gekratzt (Stand:11.12.2018). Das ist kein Grund zum Feiern, aber immerhin ein Grund zum Grübeln. Schließlich hat die Lufthansa-Aktie dieses Jahr nicht viel Spaß gemacht. 2018 ging es kontinuierlich um etwa 38 % gen Süden (Stand: 11.12.2018). Was war da schon noch groß zu erwarten? Vielleicht war es der zuletzt außergewöhnlich stark gefallene Ölpreis, der die Käufer bei Laune und die Verkäufer im Zaum halten konnte ....

