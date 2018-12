Die Schweizer Großbank UBS hat Sartorius von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft, aber das Kursziel auf 142 Euro belassen. Die Sorgen des Marktes, dass die Schwäche des Bereichs Laborprodukte und Dienstleistungen auf die anderen Segmente des Laborausrüsters übergreifen könnte, sei unbegründet, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Von dort aus gehe kein Risiko für die Ziele 2018 und 2020 aus. Das Unternehmen dürfte weiterhin überdurchschnittlich wachsen./mf/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2018 / 21:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0010 2018-12-13/09:32

ISIN: DE0007165631