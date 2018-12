Medios AG erweitert Vorstand DGAP-News: Medios AG / Schlagwort(e): Sonstiges Medios AG erweitert Vorstand 13.12.2018 / 09:34 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Corporate News Medios AG erweitert Vorstand * Christoph Prußeit wird ab 1. Januar 2019 als neues Mitglied des Vorstands und Chief Innovation Officer (CIO) unter anderem den Geschäftsbereich Herstellung verantworten * Aufsichtsratsvorsitzender Samson: "Christoph Prußeit ist ein ausgewiesener Experte für Arzneimittelherstellung und -sicherheit." Berlin, 13. Dezember 2018 - Der Aufsichtsrat der Medios AG hat Herrn Christoph Prußeit mit Wirkung zum 1. Januar 2019 zum Mitglied des Vorstands und Chief Innovation Officer (CIO) bestellt. In dieser Funktion wird er unter anderem den Geschäftsbereich Herstellung verantworten. Damit erweitert sich der aus Manfred Schneider (Chief Executive Officer, CEO), Matthias Gärtner (Chief Financial Officer, CFO) und Mi-Young Miehler (Chief Operating Officer, COO) bestehende Vorstand auf vier Mitglieder. Yann Samson, Aufsichtsratsvorsitzender der Medios AG: "Wir freuen uns, mit Christoph Prußeit einen ausgewiesenen Experten für Arzneimittelherstellung und -sicherheit in den Vorstand der Medios AG berufen zu können. Als Manager unserer Tochtergesellschaft Medios Individual verfügt er über umfangreiche Praxiserfahrung in der Zubereitung patientenindividueller Virustatika- und Antibiotikalösungen sowie in der Produktion parenteraler Ernährungslösungen unter strikter Einhaltung höchster Qualitätsstandards. Damit bringt er wichtige Kompetenzen in das Vorstandsteam mit ein und kann das Wachstum der Gesellschaft weiter forcieren." Herr Prußeit (30) begann seine berufliche Laufbahn 2014 als spezialisierter Apotheker bei der BerlinApotheke Schneider&Oleski OHG, wo er die Leitung des Geschäftsbereichs Sterillabor übernahm. Seit 2017 ist er Geschäftsführer der Medios Individual GmbH. Christoph Prußeit, künftiges Vorstandsmitglied der Medios AG: "Ich danke dem Aufsichtsrat für das Vertrauen, mir als Vorstandsmitglied und Chief Innovation Officer die Verantwortung für den Geschäftsbereich Herstellung zu übertragen. Die Verbesserung der Arzneimittelsicherheit gewinnt in Deutschland zunehmend an Bedeutung. Als GMP-zertifizierter Hersteller haben wir gute Chancen, von dieser Entwicklung zu profitieren." Über Medios AG Die Medios AG ist eines der führenden Specialty Pharma Unternehmen in Deutschland. Als Großhändler für Specialty Pharma Arzneimittel und GMP-zertifizierter Hersteller patientenindividueller Medikationen deckt Medios wesentliche Bestandteile der Versorgungskette in diesem Bereich ab und folgt den höchsten internationalen Qualitätsstandards. Bei Specialty Pharma Arzneimitteln handelt es sich insbesondere um individualisierte Infusionen für Patienten mit seltenen oder chronischen Erkrankungen wie Krebs, HIV und Hepatitis. Ziel von Medios ist es, Partnern und Kunden integrierte Lösungen entlang der Wertschöpfungskette anzubieten und dadurch eine optimale pharmazeutische Versorgung der Patienten zu gewährleisten. Die Medios AG ist Deutschlands erstes börsennotiertes Specialty Pharma Unternehmen. Die Aktie (WKN: A1MMCC, ISIN: DE000A1MMCC8) notiert im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) und der Börse Hamburg-Hannover. Kontakt Kirchhoff Consult AG Nikolaus Hammerschmidt 22765 Hamburg Telefon: +49 40 60918618 Fax: +49 40 60918660 E-mail: nikolaus.hammerschmidt@kirchhoff.de www.kirchhoff.de Disclaimer Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Die Medios AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren. 13.12.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Medios AG Friedrichstraße 113a 10117 Berlin Deutschland Telefon: +49 30 232 566 - 800 Fax: +49 30 232 566 - 801 E-Mail: ir@medios.ag Internet: www.medios.ag ISIN: DE000A1MMCC8 WKN: A1MMCC Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), Hamburg; Freiverkehr in Düsseldorf Ende der Mitteilung DGAP News-Service 757629 13.12.2018 ISIN DE000A1MMCC8 AXC0070 2018-12-13/09:34