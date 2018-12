Beim schlingernden Schweizer Fondsanbieter stehen umfangreiche Sanierungen an. Die Personal- und Sachkosten sollen um mindestens 40 Millionen Franken gesenkt werden.

Der neue GAM-Chef David Jacob will den schlingernden Schweizer Fondsanbieter mit einer tiefgreifenden Sanierung wieder auf Kurs bringen. Rund zehn Prozent der insgesamt mehr als 900 Stellen sollen im Verlauf des kommenden Jahres abgebaut werden, wie GAM am Donnerstag mitteilte. Mit dieser und weiteren Maßnahmen peilt die Gesellschaft eine Senkung der fixen Personal- und Sachkosten von insgesamt 282 Millionen Franken um mindestens 40 Millionen Franken an. Zudem schreibt GAM den Wert von überteuerten Übernahmen in der Vergangenheit ab, so dass die Firma im laufenden Jahr unter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...