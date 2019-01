Hamburg (ots) -



Der Countdown läuft: Vom 25. bis 27. Januar 2019 geht die Verbrauchermesse home² in die dritte Runde. Auf dem Gelände der Hamburg Messe und Congress erwartet die Besucher ein Mix aus großer Themenvielfalt und Topausstellern, die Informationsplattform bietet allen Immobilieninteressierten und -besitzern auf 15.000 Quadratmetern umfassende Inspiration und professionelle Beratung rund um die eigenen vier Wände.



Zuhause³



Die home² ist in die Ausstellungsbereiche 'Immobilien, Finanzierung, Beratung', 'Neubau, Modernisieren, Sanieren und Renovieren', sowie 'Garten- und Landschaftsbau' gegliedert. Der Schwerpunkt 'Immobilien, Finanzierung, Beratung' bietet vertiefende Informationen zum Erwerb von Grundstücken und Immobilien sowie Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten. Zudem erhalten Besucher hier professionelle Beratung zu Versicherungen, Verwalter- und Architekturdienstleistungen. Und alle, die darüber nachdenken, die eigene Immobilie zu verkaufen, treffen hier auf Experten für Gutachten und Maklerdienstleistungen.



Im zweiten Ausstellungsschwerpunkt 'Neubau, Modernisieren, Sanieren und Renovieren' präsentieren zahlreiche Aussteller, unter ihnen Marktführer wie Geberit, Möbel Schulenburg und Viebrockhaus, ihre Produkte und Dienstleitungen aus den Bereichen Hausbau, Außenbau, Innenausbau, sowie Heizung und Sicherheitssysteme, Klima, Lüftung, Küche und Bad. Hier dreht sich alles um Außenbau und Innenausbau sowie Zukunftstrends wie altersgerechtes Wohnen und AAL (Ambient Assisted Living). Gezeigt werden konventionelle Modernisierungsmaßnahmen wie der Austausch von Fenstern ebenso wie Konzepte zum energetischen Sanieren. Zudem stehen innovative Technologien zur Gewinnung, Speicherung und effizienten Nutzung von (Solar-) Strom im Fokus. Wer neu baut oder sein Heim zum zukunftsfähigen Smart Home umrüsten möchte, hat hier die Möglichkeit, konkrete Fragen zu stellen und Kontakte zu knüpfen.



Abgerundet wird das Ausstellungsangebot durch das Segment 'Garten- und Landschaftsbau', das den Fokus auf die Gestaltung von Gärten und Grünanlagen setzt. Ein Highlight ist die grüne Lunge der home²: Eigens für die Veranstaltung angelegte Gartenflächen liefern eine Vielzahl an Ideen für den Outdoorbereich. Das Sonderthema 'Wassergärten & Teiche' inspiriert mit einer 400 Quadratmeter großen Wasserfläche. Darüber hinaus finden sich in diesem Bereich verschiedene Lösungen für Carports, Garagentore, Zäune und Überdachungen im Außenbereich.



Vielfältige Sonderschauen



In den Sonderschauen legt die home² den Fokus auf bestimmte Aspekte des Wohnens. Die Polizei Hamburg informiert auf dem Marktplatz der Sicherheit, wie man sein Zuhause optimal schützen kann. Die neuesten Trends in Sachen zukunftsfähiger Küchen- und Badplanung zeigt der Marktplatz der Küche und des Bades. Hier stehen nicht nur verschiedene Anbieter für Beratung zur Verfügung, sondern konkrete Beispiele dienen der Inspiration und Ideenfindung. Die Sonderschau Altersgerechtes Leben und Wohnen verdeutlicht, worauf bei der barrierefreien Gestaltung der eigenen vier Wände zu achten ist. Best-Practice-Beispiele und eine Musterwohnung für demenzgerechtes Wohnen zeigen, mit welchen Wohnraumanpassungen und gestalterischen bzw. technischen Mitteln das Zuhause fit fürs Alter wird. Wie sich das Altern anfühlt, können Besucher auf der home² am eigenen Leib erfahren, denn die Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz, Amt für Gesundheit, bringt den Alterssimulationsanzug GERT mit zur home². Die Sonderschau Tiny Houses informiert über neue Wohn- und Arbeitsformen auf kleinstem Raum und zeigt, welcher Freiraum auf kleinster Fläche möglich ist. Tage der offenen Tür haben ein Wohnhaus, ein moderner Workspace und eine Outdoorsauna. Was das Leben in einem Tiny House mit sich bringt und welche gesetzlichen Vorschriften zu beachten sind, erfahren Besucher im direkten Gespräch mit "Tiny-Houslern".



Expertenwissen und interaktives Rahmenprogramm



Im Forum home² vermitteln Experten an allen drei Tagen in zahlreichen Vorträgen ihr Fachwissen zu Trends und aktuellen Themen aus den Bereichen Finanzen und Recht, Smart Home, Energieeffizienz, Sicherheit und Einbruchschutz, der eigene Garten und vieles mehr. Bekannte Gesichter wie der Gartenbotschafter John Langley® und TV-Architekt John Kosmalla sorgen bei der Talkrunde "Grünes Sofa: Gartengestaltung und Naturschutz - ein Widerspruch?" und dem Vortrag "Effektive Lösungen beim Bauen & Modernisieren" für viel Information und Entertainment. Besucher können auch selbst aktiv werden und auf verschiedenen Aktionsflächen einen Minibagger Parcours absolvieren und auf einem weiteren Parcours in Begleitung eines Fahrlehrers kostenfrei PKW mit Anhänger fahren.



Kinderbetreuung



Damit Eltern das Beratungsangebot zu Finanzierung, Bau, Kauf und Modernisierung von Immobilien ungestört nutzen können, gibt es während der gesamten Messelaufzeit eine kostenlose Kinderbetreuung. Die Profis von Märchenkinder® sorgen für alle Besucher von drei bis zehn Jahren, während Mama und Papa sich umfangreich informieren.



Anfahrt & Tickets



Die home² ist über den Messeeingang Süd erreichbar und vom 25. bis 27. Januar 2019 täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Eintrittspreise: Tagesticket Erwachsene bei Onlinekauf 9 Euro, an der Tageskasse 10 Euro, Schwerbehinderte 7 Euro, Kinder bis einschließlich 16 Jahre haben freien Eintritt. Last-Minute-Tagesticket (Eintritt ab 15 Uhr) 5 Euro.



Über die home²



Die home² (sprich Home Quadrat) ist Hamburgs Verbrauchermesse für alle Immobilieninteressierte, -besitzer und -verkäufer. Nach der erfolgreichen Premiere im Januar 2017 findet sie jährlich im Januar auf dem Hamburger Messegelände statt. Der neue Branchentreffpunkt in der Metropolregion Hamburg gibt einen Überblick über Produkte und Dienstleistungen rund um den Bau, den Kauf oder die Modernisierung einer Immobilie und ist in die Ausstellungsbereiche "Immobilien, Finanzierung, Beratung", "Neubau, Modernisieren, Sanieren und Renovieren" sowie "Garten- und Landschaftsbau" untergliedert. Ein umfangreiches Rahmenprogramm mit zahlreichen Aktionen und informativen Vorträgen ergänzt das Angebot der home². Geöffnet ist die Messe vom 25.-27.01.2019 täglich von 10 bis 18 Uhr. Eintrittspreise: Tagesticket Erwachsene bei Onlinekauf 9 Euro, an der Tageskasse 10 Euro, Schwerbehinderte 7 Euro, Kinder bis einschließlich sechzehn Jahre haben freien Eintritt. Last-Minute-Tagesticket (Eintritt ab 15 Uhr) 5 Euro.



