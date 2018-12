Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Würzburg (pts007/13.12.2018/09:30) - Prozesse der Produktentwicklung unterliegen einer sehr hohen Dynamik. Während sich Produktlebenszyklen verkürzen, wächst der Druck, innovative und qualitativ hochwertige Produkte zu möglichst geringen Kosten zu produzieren. Damit wird es für Konstrukteure und Entwickler immer wichtiger, bereits in den frühen Phasen der Produktentstehung kostenoptimiert zu arbeiten. Ein wirksames Kostenmanagement berücksichtigt dabei abteilungsübergreifend Produkte, Ressourcen und Prozesse im Sinne eines optimalen Unternehmenserfolges. Das Fachbuch "Kostenmanagement in Entwicklung und Konstruktion" unterstützt die Leser bereits in der Produktentstehungsphase bei der Auswahl geeigneter Methoden für ein erfolgreiches Kostenmanagement. Zudem zeigt das Fachbuch auf, wie diese Methoden an individuelle Anforderungen angepasst und konkret angewendet werden können. Auszüge aus dem Inhalt: * Grundlagen, Begriffe und Methoden * Entwicklungsprojekte und Organisationsformen * Materialien - Kostenfaktor und Bedeutung für das Kostenmanagement * Methoden zur Kostenoptimierung in Entwicklung und Konstruktion * Verfahren zur frühzeitigen Kostenschätzung * Kosten von Fertigungshilfsmitteln und Werkzeugen Bendeich, Eugen (Hrsg.) Kostenmanagement in Entwicklung und Konstruktion 1. Auflage 2019 412 Seiten Preis: 89,80 EUR ISBN 978-3-8343-3407-7 Das Buch kann hier versandkostenfrei bestellt werden - auch als eBook: https://vogel-fachbuch.de/641-kostenmanagement.html Ein Rezensionsexemplar gibt es hier: pressestelle@vogel.de Das Vogel- Fachbuchprogramm begleitet als Wissenspartner Anwender in der Praxis bei ihren beruflichen Herausforderungen, zeigt den aktuellen Wissensstand und eröffnet Professionals neue Perspektiven. Das Fachbuchportfolio geht auf technische und wirtschaftliche Treiber ein und bietet mehrmediales, gut strukturiertes Fachwissen. Modern und übersichtlich aufbereitet mit intelligenten Zusatzfeatures adressiert das Fachbuchprogramm bevorzugt Professionals in den Branchen Automobil, Maschinenbau, Elektrotechnik, Elektronik und Verfahrenstechnik. Vogel Communications Group ist einer der führenden Dienstleister für B2B-Kommunikation im deutschsprachigen Raum. Hauptsitz ist Würzburg. Mit vier Agenturen am Berliner Standort bietet die Gruppe umfassende Kommunikationskompetenzen. Die Publishingbereiche führen 100+ Fachzeitschriften, 100+ Webportale, 100+ Business-Events sowie zahlreiche mobile Angebote und internationale Aktivitäten. (Ende) Aussender: Vogel Communications Group GmbH & Co. KG Ansprechpartner: Dr. Gunther Schunk Tel.: +49 931 418 2590 E-Mail: pressestelle@vogel.de Website: www.vogel.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20181213007

(END) Dow Jones Newswires

December 13, 2018 03:30 ET (08:30 GMT)