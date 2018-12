Auf Expansionskurs: VITAFY sichert sich 10 Millionen Euro für Expansion der eigenen Marken in Online- und stationären Handel DGAP-News: Vitafy GmbH / Schlagwort(e): Finanzierung Auf Expansionskurs: VITAFY sichert sich 10 Millionen Euro für Expansion der eigenen Marken in Online- und stationären Handel (News mit Zusatzmaterial) 13.12.2018 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. München/ Luxemburg, 13. Dezember 2018 - VITAFY ( www.vitafy.de ), einer der führenden Anbieter für Ernährung und Nahrungsergänzungsmittel im Bereich Fitness, Gewichtsmanagement und Gesundheit, ist weiter auf Expansionskurs. Das erfolgreiche Münchner Unternehmen hat eine Finanzierungsrunde in Höhe von 10 Millionen Euro abgeschlossen. Cipio Partners (www.cipiopartners.com) führt die Runde neben dem bestehenden Investor Venture Stars an. Mit dem Kapital soll das Portfolio eigener VITAFYMarken kontinuierlich ausgebaut sowie deren Expansion im On- und Offlinehandel weiter vorangetrieben werden - ein konsequenter Schritt für eine weiterhin erfolgreiche Zukunft des in 2013 gegründeten Unternehmens. VITAFY - eines der in Deutschland am schnellsten wachsenden Start-ups im Fitness- und Gesundheitsbereich - führt online aktuell mehrere Tausend Produkte aus den Bereichen Functional Food, Nahrungsergänzungsmittel sowie Fitnessernährung. Bereits in diesem Jahr generierte VITAFY einen mittleren zweistelligen Millionenumsatz und hat sich zudem als Markenentwickler einen Namen gemacht - mit eigenen Brands wie etwa der PremiumBiomarke WYLD, die von Cerealien über gesunde Snacks bis hin zu Protein-Shakes das Portfolio verbraucherorientiert erweitert. Auch im Bereich der Diätprodukte liefert VITAFY ein breites Sortiment an Eigenmarken: So unterstützt "Bodylove" langfristig und auf schonende Weise beim Gewichtsmanagement und auch die Low-Carb-Marke "LOCA" wurde jüngst erfolgreich von den Ernährungsexperten eingeführt. Mit dem frischen Kapital plant VITAFY, auch die Kooperation mit dem stationären Handel und seine Retail-Expertise konsequent weiter auszubauen. Renommierte Handelspartner wie dm, Rossmann, Alnatura, Globus und Tegut führen bereits Teile des VITAFY-Produktportfolios. "Die Nachfrage rund um gesunde, funktionale Ernährung, die sich nach dem individuellen Lebensstil der Kunden richtet, wächst kontinuierlich in allen Märkten. Wir sind uns sicher, dass wir mit Cipio Partners unser Wachstum, insbesondere im Hinblick auf das Eigenmarkensortiment, noch stärker vorantreiben und so zu einem der führenden Anbieter für gesunde, funktionale Ernährung werden", so VITAFY-Geschäftsführer und -Gründer Georg Bader. Auch Alexander Brand, Venture Partner von Cipio Partners, ist überzeugt von VITAFY: "VITAFY verfügt über eine hervorragende E-Commerce-Expertise. Das Gespür für Trends hilft dem Unternehmen, sich stetig weiterzuentwickeln, maßgeschneiderte Sortimente für die Kunden sowie das eigene Markenportfolio noch energischer zu stärken, sich auch im stationären Handel weiter zu etablieren und gleichzeitig nachhaltiger zu wachsen als viele Wettbewerber." Neben Cipio Partners ist auch Altgesellschafter Venture Stars von dem weiteren Erfolg überzeugt. "Wir freuen uns, mit Cipio Partners einen starken Partner gewonnen zu haben, um unsere gemeinsame Vision für VITAFY und den weiteren erfolgreichen Expansionskurs des Unternehmens weiter voranzutreiben", so Venture Stars Gründungspartner Florian Calmbach. Über Cipio Partners Cipio Partners wurde 2003 gegründet und ist eine führende Investmentmanagement- und Beratungsgesellschaft im "secondary direct" und Wachstumskapitalmarkt. Aus den Büros in Luxemburg und München verwaltet Cipio Partners ein Portfolio von Technologieinvestitionen in der Wachstumsphase. Cipio Partners beteiligt sich an europäischen Technologieunternehmen mit einem Umsatz von 10 bis 100 Mio. EUR. Weitere Informationen finden Sie unter www.cipiopartners.com. Über VITAFY Das Münchner Unternehmen VITAFY (www.vitafy.de) wurde 2013 vom GeschäftsführerQuartett Georg Bader, Christian Böhm, Jürgen Englisch und Venture Stars Partner Florian Calmbach gegründet und ist eines der in Deutschland am schnellsten wachsenden Start-ups im Fitness- und Gesundheitsbereich. VITAFY entwickelt seriell Brands im Bereich Functional Food, Nahrungsergänzungsmittel sowie Fitnessernährung und vertreibt diese auf den eigenen Plattformen sowie im stationären Handel. Pressekontakt STILGEFLÜSTER - Agentur für Kommunikation e.K. Zusatzmaterial zur Meldung: Bild: http://newsfeed2.eqs.com/vitafygmbh/757687.html Bildunterschrift: Die Vitafy-Gründer: Georg Bader (l.) und Christian Böhm (r).