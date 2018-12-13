sprite-preloader
Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 13.12.2018 Börsentäglich über 12.000 News von 600 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Passende Knock-Outs zu Ihrer Suchanfrage (Anzeige)
Erweiterte
Suche
lynx
Ad hoc-Mitteilungen

6,11 Euro		-0,26
-4,08 %
WKN: A0YJE8 ISIN: KYG4402L1510 Ticker-Symbol: HGNC 
Aktie:
Branche
Holz/Papier
Aktienmarkt
HANG SENG
1-Jahres-Chart
HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO LTD Chart 1 Jahr
1-Woche-Intraday-Chart
HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO LTD 1-Woche-Intraday-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
6,113
6,223
10:14
6,10
6,20
10:20
Firmen im Artikel
1-Woche-Intraday-Chart
HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO LTD
HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO LTD Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO LTD6,11-4,08 %