Einen Tag vor dem geplanten Ende des Weltklimagipfels in Polen hat sich die deutsche Delegation trotz schwieriger Verhandlungen zuversichtlich gezeigt. "Es gibt eine gute Chance, dass wir ein gutes Ergebnis erzielen. Aber es ist alles andere als sicher", sagte Karsten Sach, der im Bundesumweltministerium für Klimaschutz zuständig ist, am Donnerstag in Kattowitz (Katowice).

Ein "ganz entscheidender Moment" sei, wie am Nachmittag der erste vollständige Text der Verhandlungsergebnisse aufgenommen werde: "Ob der abgeschossen wird oder nur hier und da angeschossen wird, was auf jeden Fall passieren wird."

Zuletzt hatten Vermittler zu den verschiedenen Problemfeldern wie Finanzfragen oder der Minderung des Treibhausgas-Ausstoßes mit Industriestaaten, Entwicklungs- und Schwellenländern die Möglichkeit von Kompromissen ausgelotet. Sie sollen nun Papiere mit möglichst wenigen offenen Streitpunkten an die polnische Präsidentschaft übergeben, die dann den ersten Gesamtüberblick zusammenstellt. Die bisherige Qualität der Kompromisstexte bewertete Sach mit "durchaus gut, aber nicht perfekt".

Vertreter aus fast 200 Ländern erarbeiten seit Anfang Dezember ein Regelwerk für die praktische Umsetzung des Pariser Klimaabkommens. Eine Konflikt ist, dass die ärmeren und vom Klimawandel besonders betroffenen Staaten verlässliche und längerfristige Finanzzusagen wollen. Zudem fordern sie eine deutliche Anerkennung der Schäden, die Klimawandel-Folgen wie Hitze, Dürre oder Überschwemmungen anrichten./ted/toz/DP/jha

