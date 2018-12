Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-12-13 / 09:52 (PRESSEMITTEILUNG: Krefeld, 13.12.2018) Die Timberland Capital Management GmbH, ein am Markt etabliertes, in privater Hand befindlichen Investmenthäuser für diversifizierte Finanzprodukte, gibt die Emission drei neuer Unternehmensanleihen bekannt. Das avisierte Emissionsvolumen beträgt akkumuliert 30 Mio. Euro. Als Ende der Zeichnungsfrist, der unter der Unternehmenstochter Timberland Securities Investment plc firmierenden Anleihen, gilt es den 22. November 2019 zu berücksichtigen. Ziel der Kapitalmaßnahme ist die Stellung als führender Experte für anspruchsvolle Investment Lösungen innerhalb Deutschlands zu stärken sowie die Marktanteile im europäischen Ausland weiter auszubauen. "Die positive operative Entwicklung und das derzeit attraktive Marktumfeld möchten wir nutzen, um die Unternehmensfinanzierung durch die Anleiheemission mittelfristig abzusichern und die Finanzierungskosten zu optimieren.", begründet Dirk Köster, Gründer der Timberland Finance Gruppe, die Kapitalmaßnahme. Thomas Krämer, Geschäftsführer der Timberland Capital Management GmbH, ergänzt: "Der enorme Erfolg am deutschen Heimatmarkt und die prosperierende Expansion in das europäische Ausland korrelieren mit einem stetigen organischen Unternehmenswachstum. Durch eine zusehends internationale Ausrichtung generiert Timberland positive Skalen-, Synergie- und Diversifikationseffekte. Zur Umsetzung dieser strategischen Maßnahmen wollen wir uns frühzeitig die finanziellen Mittel sichern." Das öffentliche Angebot richtet sich an Anleger in Deutschland, Österreich, Irland, Luxemburg, Liechtenstein, Ungarn und Großbritannien. Die Mindestzeichnungssumme bzw. Stückelung beträgt 1.000,00 Euro. Die Ausschüttung des annualisierten Zinskupons erfolgt quartalsweise jeweils zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November eines jeden Jahres. *Anleihen im Detail* Die Wertpapiere können Anleger über das Timberland eigene Zeichnungsportal zeichnen. Zudem besteht die Möglichkeit, die Anleihen - nach erfolgter Emission - im Sekundärmarkt direkt über den Börsenplatz München zu erwerben. Timberland Securities Investment PLC Anleihe - 3 Jahre zu 6,75% p.a. WKN: TS5C3C ISIN: DE000TS5C3C9 Timberland Securities Investment PLC Anleihe - 4 Jahre zu 6,85% p.a. WKN: TS5C4C ISIN: DE000TS5C4C7 Timberland Securities Investment PLC Anleihe - 5 Jahre zu 6,95% p.a. WKN: TS5C5C ISIN: DE000TS5C5C4 *Über Timberland Finance* Als 1993 gegründeter internationaler Finanzdienstleister mit Hauptsitz in Krefeld steht die Timberland Capital Management GmbH nunmehr über 25 Jahre für dauerhaften Erfolg im Segment der anspruchsvollen Vermögensanlage. Seit der Zulassung als KWG-lizenziertes Finanzdienstleistungsinstitut im Jahre 1998 agiert das Unternehmen als klassische Vermögensverwaltung - zunächst mit wesentlichem Fokus auf der Betreuung gehobener Einzeldepots. 2000 folgte die Auflage erster Investmentfonds. Auf dieser Basis leistet Timberland Finance seit 2009 die Komposition geschlossener Fondsprodukte. Zugelassen in 28 Ländern umfasst die Produktpalette des Unternehmens u.a. Anleihen, Kommanditbeteiligungen, Indexwertpapiere. Der aktive Vertrieb erfolgt in Deutschland, Österreich, Ungarn und Malta. *Ansprechpartner PR, Marketing & Vertrieb:* Stefan Hötte Tel. +49 (0) 2151-52404-0 Email: hoette@timberland-finance.com Internet: www.timberland-finance.com [1] Timberland Capital Management GmbH Hüttenalee 137 47800 Krefeld juristischer Sitz: Feldstraße 8 47198 Duisburg *Disclaimer:* Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen stellen kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Timberland Securities Investment plc dar, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist; zudem ersetzt diese nicht den Wertpapierprospekt Timberland Securities Investment plc vom 23. November 2018. Potentielle Investoren in Schuldverschreibungen der Timberland Securities Investment plc werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung betreffend die Schuldverschreibungen der Timberland Securities Investment plc muss ausschließlich auf der Basis des Wertpapierprospektes (veröffentlicht auf der Internetseite der Emittentin und abrufbar unter www.timberlandinvestment.com [2]) betreffend das öffentliche Angebot von Schuldverschreibungen der Timberland Securities Investment plc in den Jurisdiktionen Bundesrepublik Deutschland, Republik Österreich, Republik Irland, Großherzogtum Luxemburg, Fürstentum Lichtenstein, Ungarn und Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland erfolgen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb der Jurisdiktionen Bundesrepublik Deutschland, Republik Österreich, Republik Irland, Großherzogtum Luxemburg, Fürstentum Lichtenstein, Ungarn und Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland verbreitet werden, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, an U.S. Personen (wie in Regulation S unter dem United States Securities Act von 1933 definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika, soweit eine solche Verbreitung nicht durch zwingende Vorschriften des jeweils geltenden Rechts vorgeschrieben ist. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der Vereinigten Staaten von Amerika, darstellen. Schuldverschreibungen der Timberland Securities Investment plc werden außerhalb der Jurisdiktionen Bundesrepublik Deutschland, Republik Österreich, Republik Irland, Großherzogtum Luxemburg, Fürstentum Lichtenstein, Ungarn und Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland nicht öffentlich zum Kauf angeboten. Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Timberland Capital Management GmbH 2018-12-13 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 757681 2018-12-13 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=98c720e5e67773277767ffafb0dd712b&application_id=757681&site_id=vwd&application_name=news 2: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=1dc1cc19d4e5ce2e19cf6d58d59e64a1&application_id=757681&site_id=vwd&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

December 13, 2018 03:52 ET (08:52 GMT)