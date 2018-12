Grüne Vorzeichen bei Amazon: (Turbo)-Calls mit hohem Potenzial

Obwohl die Amazon-Aktie (ISIN: US0231351067) in den vergangenen drei Monaten 15 Prozent ihres Wertes verlor, befindet sie sich auf Sicht der vergangenen 12 Monate noch immer mit 45 Prozent im Plus. Nach der ziemlich deutlichen Korrektur der vergangenen Wochen sehen Experten auf dem nunmehr ermäßigten Niveau wegen der hervorragenden Zukunftsaussichten des Unternehmens ein günstiges Niveau für eine Investition in die Aktie. In den neuesten Analysen wird die Amazon-Aktie von allen wesentlichen Experten mit Kurszielen von bis zu 2.400 USD zum Kauf empfohlen.

Wenn die Amazon-Aktie in den nächsten zwei Monaten bei einem halbwegs freundlich bleibenden Börsenumfeld zumindest wieder auf 1.800 USD zulegen kann, dann werden Long-Hebelprodukte für hohe Renditen sorgen.

Call mit Strikepreis bei 1.600 USD

Der Goldman Sachs-Call-Optionsschein auf die Amazon-Aktie mit Basispreis bei 1.600 USD, BV 0,01, Bewertungstag 15.3.19, ISIN: DE000GD9VW87, wurde beim Aktienkurs von 1.682 USD und dem Euro/USD-Wechselkurs von 1,138 USD mit 1,66 - 1,69 Euro gehandelt.

Erreicht der Kurs der Amazon-Aktie innerhalb der nächsten zwei Monates die Marke von 1.850 USD, dann wird der handelbare Preis des Calls auf etwa 2,36 Euro (+40 Prozent) ansteigen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 1.608,276 USD

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Amazon-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 1.608,276 USD, BV 0,01, ISIN: DE000UX9QJV0, wurde bei der Amazon-Kursindikation von 1.682 USD mit 0,71 - 0,72 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Amazon-Aktie auf 1.850 USD wird sich der innere Wert dieses Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - bei 2,12 Euro (+194 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 1.559,87 USD

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Amazon-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 1.559,87 USD, BV 0,01, ISIN: DE000ST7GQ20, wurde beim Amazon-Kurs von 1.682 USD mit 1,11 - 1,15 Euro quotiert.

Beim Kursanstieg der Amazon-Aktie auf 1.850 USD wird der innere Wert dieses Turbo-Calls auf 2,55 Euro (+122 Prozent) zulegen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Amazon-Aktien oder von Hebelprodukten auf Amazon-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de