Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Freenet von 27 auf 20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Er habe die Prognosen für die terrestrischen digitalen Übertragungsstandard DVB-T2 für Freenet TV und den Satellitenübertragungsweg DTH (Direct to home) nach unten angepasst, schrieb Analyst Christian Fangmann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sei nun vorsichtiger hinsichtlich der Wachstumsaussichten des Telekommunkationsunternehmens im Fernsehgeschäft. Sie erschienen nun geringer als zunächst gedacht./mf/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2018 / 17:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.12.2018 / 02:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000A0Z2ZZ5