In den USA sind die Finanzvorstände führender Unternehmen zunehmend pessimistisch, denn fast die Hälfte rechnet bis Ende 2019 mit einer Rezession, so eine am Mittwoch veröffentlichte Umfrage. Der Blick der Duke University auf die Einschätzung von 212 CFOs zeigt, dass 48,6 Prozent der Befragten der Meinung sind, dass die nächste negative Periode weniger als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...