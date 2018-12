Industriekonzern Siemens schnappte dem kanadischen Rivalen Bombardier einen Auftrag auf dessen Heimatmarkt weg. Kanadas Eisenbahn-Gesellschaft VIA Rail teilte in dieser Woche mit, eine Order über 989 Millionen kanadische Dollar (rund 660 Millionen Euro) an Siemens erteilt zu haben. Das Unternehmen bestellte beim Münchner Konzern 32 Züge, ging aus der Mitteilung hervor. Dazu kommt die Instandhaltung über 15 Jahre. Die Kanadier betreiben einige der ältesten Züge in Nordamerika und wollen ihre Flotte modernisieren.

Kanada-Auftrag

Siemens wird deshalb ab dem Jahr 2021 die neuen Züge liefern, die ab dem darauffolgenden Jahr in Betrieb genommen werden sollen. Die Züge, die im US-Werk von Siemens Mobility im kalifornischen Sacramento gefertigt werden, sollen dann auf der Hauptstrecke von Quebec nach Windsor fahren. Auf diesem rund 1100 Kilometer langen Abschnitt im Südwesten Kanadas erzielt VIA Rail rund zwei Drittel seiner Einnahmen! Es ist die am dichtesten besiedelte Region Kanadas. Hier befinden sich sechs der zehn größten Metropolen.

Alstorm-Fusion

Siemens sei als fairer Sieger aus einem offenen Ausschreibungsverfahren hervorgegangen, betonte der Auftraggeber in seiner Mitteilung. Auf einem anderen Markt bietet Siemens zusammen mit Alstom der EU-Kommission an, im Gegenzug zur Genehmigung der Fusion beider Bahntechnik-Aktivitäten ein Volumen ...

