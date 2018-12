DFV Deutsche Familienversicherung AG: Monatliche Zahlungen und Abschluss einer Haftpflichtversicherung über Amazon Alexa jetzt möglich DGAP-News: DFV Deutsche Familienversicherung AG / Schlagwort(e): Markteinführung/Sonstiges DFV Deutsche Familienversicherung AG: Monatliche Zahlungen und Abschluss einer Haftpflichtversicherung über Amazon Alexa jetzt möglich 13.12.2018 / 10:51 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 12.12.2018 - Frankfurt a.M. Das Insurtech DFV Deutsche Familienversicherung AG setzt ihre Vision des Versicherungsvertriebes über Amazon Echo konsequent fort und führt monatliche Zahlungen ein. Zusätzlich wird das Versicherungsportfolio, welches über Amazon Alexa angeboten wird, wie im Oktober angekündigt, ebenfalls erweitert. Dr. Stefan M. Knoll, CEO der DFV: Dank unserer flexiblen event- und java-basierten IT ist es uns möglich Versicherungen über Amazon Echo zu verkaufen. Auch die Nutzung von AmazonPay als Bezahlmethode ist ein weiteres Zeichen der digitalen Leistungsfähigkeit des Unternehmens. Der nächste Schritt ist die Implementierung weiterer Produkte." Seit Dezember bietet das Frankfurter Insurtech, als weltweit erste Versicherung, auch Haftpflichtversicherungen über Amazon Alexa an. Somit können Kunden von der Beratung, über die Zahlung den kompletten Abschluss einer Haftpflichtversicherung über Amazon Echo abwickeln. Über die DFV Deutsche Familienversicherung AG Die DFV Deutsche Familienversicherung AG (ISIN DE000A0KPM74) wurde 2007 als Versicherungs-Start-up gegründet mit dem Ziel, Versicherungsprodukte anzubieten, die Menschen wirklich brauchen und sofort verstehen ("Einfach. Vernünftig"). Das Insurtech ist für seine vielfach ausgezeichneten Krankenzusatzversicherungen (Zahn-, Kranken-, Pflegezusatzversicherung) sowie Unfall- und Sachversicherungen bekannt. Mit dem durchweg digitalen Produktdesign und der Abschlussmöglichkeit über digitale Sprachassistenten setzt das Unternehmen neue Maßstäbe in der Versicherungsbranche. Weitere Informationen unter: www.deutsche-familienversicherung.de Kontakt: Lutz Kiesewetter Leiter Unternehmenskommunikation & Investor Relations Telefon: 069 74 30 46 396 Telefax: 069 74 30 46 46 E-Mail: lutz.kiesewetter@deutsche-familienversicherung.de 13.12.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: DFV Deutsche Familienversicherung AG Reuterweg 47 60323 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: 069 74 30 46 396 Fax: 069 74 30 46 46 E-Mail: presse@deutsche-familienversicherung.de Internet: www.deutsche-familienversicherung.de ISIN: DE000A2NBVD5 WKN: A2NBVD Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 757723 13.12.2018 ISIN DE000A2NBVD5 AXC0115 2018-12-13/10:51