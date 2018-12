Die britische Investmentbank HSBC hat Akzo Nobel mit "Reduce" und einem Kursziel von 62 Euro in die Bewertung aufgenommen. Konjunkturelle Belastungen dürften sich auf das Wachstum der Chemieunternehmen 2019 und 202 auswirken, schrieb Analyst Martin Evans in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Daher habe er seine Prognose reduziert. Bei Akzo Nobel könnten die Konsensschätzungen durch schwächere Märkten in Europa und China sowie steigenden Kosten unter Druck kommen./mf/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2018 / 13:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2018 / 16:30 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: NL0000009132