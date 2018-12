Die Aktienmärkte können sich erholen und damit bessert sich auch die Stimmung unter den Anlegern. Schnell werden Gedanken laut, ob all die schlechten Nachrichten am Markt eingepreist sind. Das Jahr 2018 soll als Korrekturphase abgeheftet und schon der Blick auf 2019 gerichtet werden, so der Gedanke mancher Anleger. Sie glauben an eine neue Anstiegsphase. Um ...

