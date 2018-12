Baierbrunn (ots) -



Egal ob Synthetik- oder Echthaar: Kosmetikpinsel sollten regelmäßig gereinigt werden. Der Münchner Visagist Luis Huber rät im Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau", sie einmal pro Woche mit speziellem Pinselreiniger oder sanfter Flüssigseife zu säubern. Danach gut auswaschen, mit einem Kosmetiktuch trocken drücken und liegend weiter trocknen lassen. Auf keinen Fall sollte man feuchte Pinsel föhnen oder auf die Heizung legen, sonst brechen die Haare. Pinsel für Augen oder Lippen und bei unreiner Haut oder Akne am besten täglich mit antibakterieller Flüssigseife reinigen. Von Alkohol oder antiseptischen Mitteln sollte man die Finger lassen: Sie machen die Haare härter. Synthetikhaar-Pinsel haben laut Huber einen entscheidenden Vorteil: "Ihre glatte Oberfläche bietet im Vergleich zu Naturhaar keinen Platz für Keime und Schmutz." Von Zeit zu Zeit sollten alle Pinsel ausgetauscht werden.



