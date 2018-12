Eschborn (ots) - Die ManpowerGroup Deutschland hat seit dem 1. Dezember 2018 mit Terry Cade einen neuen Leiter der Finanzabteilung. Der 42-Jährige fungierte zuvor als Financial Controller Central Europe beim US-amerikanischen Personaldienstleister Robert Half. Diese Position hatte er seit Sommer 2016 inne. Cade löst Federico La Manna ab, der die Position in den letzten Monaten interimsweise verantwortete. La Manna verbleibt in seiner Position als Finance Director Northern Europe bei der ManpowerGroup.



Terry Cade verfügt über langjährige Erfahrung im Management und war sowohl im In- als auch im Ausland bei internationalen Unternehmen im Arbeitsbereich Finanzen tätig. So arbeitete er unter anderem als Finance Director und später als Strategy & Expansion Director Germany bei Fitness First, einem Betreiber von Fitnessstudios aus England. Dort war er auch Mitglied der Geschäftsleitung.



"Terry Cade hat schon bei vielen namenhaften Arbeitgebern Neues angestoßen und seine Finanz-Expertise unter Beweis gestellt", sagt Frits Scholte, Vorsitzender der Geschäftsführung der ManpowerGroup Deutschland. "Deshalb freuen wir uns sehr, dass er jetzt Teil unserer Mannschaft ist und sie verstärkt."



+++ Ein Pressefoto in druckfähiger Auflösung finden Sie hier: https://www.manpowergroup.de/neuigkeiten/presse/pressefotos/ +++



