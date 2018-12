FRANKFURT (Dow Jones)--Der Medienkonzern Prosiebensat1 will im Bereich E-Sports mithilfe eines Partners zulegen. Wie die Münchner mitteilten, gründet die Tochter 7Sports ein Gemeinschaftsunternehmen mit der Esports.com AG, die die gleichnamige Plattform mit Nachrichten, Videos und Ergebnissen rund um das Thema E-Sports betreibt. An der neuen Esports GSA GmbH werden beide Partner 50 Prozent halten.

Prosieben setzt damit auf ein Wachstumsgeschäft. Der Konzern rechnet in dem Segment mit einem Umsatzwachstum in Deutschland auf 130 Millionen Euro bis 2020 von 50 Millionen Euro im Vorjahr.

"Im asiatischen Raum ist E-Sports bereits heute ein Massenphänomen, in Deutschland wird der Markt in den kommenden Jahren stark wachsen", sagte der stellvertretende Prosieben-CEO Conrad Albert. "Das Thema passt strategisch hervorragend in unser Portfolio, weil wir unser Entertainment-Angebot damit weiter ausbauen, zusätzliche Vermarktungsflächen schaffen und unsere digitale Reichweite über neue Zielgruppen vergrößern."

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/chg

(END) Dow Jones Newswires

December 13, 2018 04:48 ET (09:48 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.