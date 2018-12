Unterföhring (ots) - Glanzvolle Gala, großzügige Spenden und große Hilfe: Bei der 24. "José Carreras Gala" am Mittwoch live aus München spendeten die Zuschauerinnen und Zuschauer die Rekordsumme von 3.352.640 Euro für den Kampf gegen Leukämie. Gastgeber und Moderator José Carreras: "Ich bin überwältigt von dieser nachhaltigen Unterstützung durch das deutsche Publikum und sehr, sehr dankbar. Diese Treue ist in der heutigen Fernsehzeit keine Selbstverständlichkeit. Jeder Euro hilft, Leben zu retten und Leid zu lindern. Unser großes Ziel lautet: Leukämie muss heilbar werden. Immer und bei jedem. Und auf diesem Weg haben wir bereits viel erreicht. Ich treffe regelmäßig Patienten, um ihnen Mut zuzusprechen, und sehe, dass immer mehr von ihnen diese Krankheit besiegen." Die große Live-Gala holte bei SAT.1 Gold sehr gute 0,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern.



Im Kampf gegen Leukämie unterstützten zahlreiche internationale und nationale Stars José Carreras auf der Musikbühne: Jonas Kaufmann, David Garrett, Nico Santos, Heinz Rudolf Kunze, Santiano, Christina Stürmer, Michael Schulte, LEA, Raphaela Gromes, Sophie Pacini, Der Medicus und die Regensburger Domspatzen. An den Telefonen nahmen Dieter Bach, Kristina Bach, Armin Bittner, Veronica Ferres, Ronja Forcher, Martin Gruber, Dieter Hallervorden, Marianne und Michael Hartl, Ferdinand Hofer, Alexander Hold, Mareile Höppner, Patrick Lindner, Tim Lobinger, Alexander Mazza, Christina Obergföll, Bernhard Paul, Miss Germany Anahita Rehbein, Lukas Rieger, Nina Ruge, Inge und Matthias Steiner, Elmar Wepper und Barbara Wussow die zahlreichen Spenden der Zuschauerinnen und Zuschauer entgegen. Nina Eichinger und Matthias Killing führten an der Seite von Gastgeber und Moderator José Carreras durch die große Gala. Marlene Lufen informierte über die Spenden-News und Peter Hardenacke berichtete als Außenreporter.



Spenden an die Deutsche José Carreras Leukämie Stiftung sind weiterhin möglich: https://spenden.carreras-stiftung.de Spendenkonto: Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. Commerzbank AG München IBAN: DE96 7008 0000 0319 9666 01 BIC: DRESDEFF700



